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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 жов, 2022 12:17
чик написав:IMPRINTER
в штатах будут отчёты по безработице и инфляции вроде...
Безработица завтра.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 14:36
Кучинелли написав: чик написав:IMPRINTER
в штатах будут отчёты по безработице и инфляции вроде...
Безработица завтра.
США - Initial Jobless Claims = 219 тыс (пред 193 тыс)
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