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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3131313231333134
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  IMPRINTER написав:когда увидите паттерн дна, - прошу сообщить )

Хорошо.Тогда я вместо ИПЦ напишу ППЦ. :D
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:17

  чик написав:IMPRINTER
в штатах будут отчёты по безработице и инфляции вроде...

Безработица завтра.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 14:36

  Кучинелли написав:
  чик написав:IMPRINTER
в штатах будут отчёты по безработице и инфляции вроде...

Безработица завтра.


США - Initial Jobless Claims = 219 тыс (пред 193 тыс)
IMPRINTER
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