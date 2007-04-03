Хорошо.Тогда я вместо ИПЦ напишу ППЦ.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 жов, 2022 12:16
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Чет 06 жов, 2022 12:17
Додано: Чет 06 жов, 2022 14:36
Додано: Чет 06 жов, 2022 15:51
Вот по графику видно, что в 16_30 объявили.Но там где я смотрю нет обновления.И как я писал раньше - не нужно спешить.Обманка пошла вверх, потом сдулась.нужно время для паттерна подтверждения.Пока больше вероятность вниз из за двойной вершины.Но не очевидно...
Додано: Чет 06 жов, 2022 16:03
Это не то.
Для справки - есть очень важная цифирь - нон фарм пейролс, она выкатывается кажную первую пятницу, вот это завтра буит она.Если буит выше ожиданий, то возможна стимуляция и рынки пойдут вверх.Если по ожиданиям и ниже, то значит ужесточение не вызывает безработицу и можно усиливать - рынки вниз.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Чет 06 жов, 2022 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 жов, 2022 16:06
Смотрим на график - и понимаем как важно было ждать 16_30 сегодня. чтобы не чудить ничего лишнего...
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