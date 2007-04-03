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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3131313231333134
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  IMPRINTER написав:когда увидите паттерн дна, - прошу сообщить )

Хорошо.Тогда я вместо ИПЦ напишу ППЦ. :D
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:17

  чик написав:IMPRINTER
в штатах будут отчёты по безработице и инфляции вроде...

Безработица завтра.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 14:36

  Кучинелли написав:
  чик написав:IMPRINTER
в штатах будут отчёты по безработице и инфляции вроде...

Безработица завтра.


США - Initial Jobless Claims = 219 тыс (пред 193 тыс)
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 15:51

Вот по графику видно, что в 16_30 объявили.Но там где я смотрю нет обновления.И как я писал раньше - не нужно спешить.Обманка пошла вверх, потом сдулась.нужно время для паттерна подтверждения.Пока больше вероятность вниз из за двойной вершины.Но не очевидно...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:03

  IMPRINTER написав:
  Кучинелли написав:
  чик написав:IMPRINTER
в штатах будут отчёты по безработице и инфляции вроде...

Безработица завтра.


США - Initial Jobless Claims = 219 тыс (пред 193 тыс)


Это не то.
Для справки - есть очень важная цифирь - нон фарм пейролс, она выкатывается кажную первую пятницу, вот это завтра буит она.Если буит выше ожиданий, то возможна стимуляция и рынки пойдут вверх.Если по ожиданиям и ниже, то значит ужесточение не вызывает безработицу и можно усиливать - рынки вниз.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Чет 06 жов, 2022 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:06

Смотрим на график - и понимаем как важно было ждать 16_30 сегодня. чтобы не чудить ничего лишнего... 8)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 17:12

  Кучинелли написав:Смотрим на график - и понимаем как важно было ждать 16_30 сегодня. чтобы не чудить ничего лишнего... 8)


паттерн дна ? :)
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  IMPRINTER написав:паттерн дна ?


До дна ещё.....Возможный расклад -
21500 - 16500 - 27000 - 14000 - 18000 - 12000
И каждое движение это недели и даже месяцы.
Я ж говорю, что трейдеры будут по ходу зарабатывать. а холдеры даже толком не будут представлять где они находятся в рынке.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:56

  Кучинелли написав:
  IMPRINTER написав:паттерн дна ?


До дна ещё.....Возможный расклад -
21500 - 16500 - 27000 - 14000 - 18000 - 12000
И каждое движение это недели и даже месяцы.
Я ж говорю, что трейдеры будут по ходу зарабатывать. а холдеры даже толком не будут представлять где они находятся в рынке.

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