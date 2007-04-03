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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 жов, 2022 12:17
чик написав:IMPRINTER
в штатах будут отчёты по безработице и инфляции вроде...
Безработица завтра.
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Кучинелли
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Додано: Чет 06 жов, 2022 14:36
Кучинелли написав: чик написав:IMPRINTER
в штатах будут отчёты по безработице и инфляции вроде...
Безработица завтра.
США - Initial Jobless Claims = 219 тыс (пред 193 тыс)
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Додано: Чет 06 жов, 2022 15:51
Вот по графику видно, что в 16_30 объявили.Но там где я смотрю нет обновления.И как я писал раньше - не нужно спешить.Обманка пошла вверх, потом сдулась.нужно время для паттерна подтверждения.Пока больше вероятность вниз из за двойной вершины.Но не очевидно...
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Кучинелли
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Додано: Чет 06 жов, 2022 16:03
IMPRINTER написав: Кучинелли написав: чик написав:IMPRINTER
в штатах будут отчёты по безработице и инфляции вроде...
Безработица завтра.
США - Initial Jobless Claims = 219 тыс (пред 193 тыс)
Это не то.
Для справки - есть очень важная цифирь - нон фарм пейролс, она выкатывается кажную первую пятницу, вот это завтра буит она.Если буит выше ожиданий, то возможна стимуляция и рынки пойдут вверх.Если по ожиданиям и ниже, то значит ужесточение не вызывает безработицу и можно усиливать - рынки вниз.
Востаннє редагувалось Кучинелли
в Чет 06 жов, 2022 16:41, всього редагувалось 1 раз.
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Кучинелли
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Додано: Чет 06 жов, 2022 19:46
IMPRINTER написав:
паттерн дна ?
До дна ещё.....Возможный расклад -
21500 - 16500 - 27000 - 14000 - 18000 - 12000
И каждое движение это недели и даже месяцы.
Я ж говорю, что трейдеры будут по ходу зарабатывать. а холдеры даже толком не будут представлять где они находятся в рынке.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 20:56
Кучинелли написав: IMPRINTER написав:
паттерн дна ?
До дна ещё.....Возможный расклад -
21500 - 16500 - 27000 - 14000 - 18000 - 12000
И каждое движение это недели и даже месяцы.
Я ж говорю, что трейдеры будут по ходу зарабатывать. а холдеры даже толком не будут представлять где они находятся в рынке.
"Ми будєм багатії"(с)
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airmax78
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:39
Кучинелли
Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.
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