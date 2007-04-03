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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:08
vitaxa2006 написав:Кучинелли
Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.
Вошел в биток по 48К. Ожидаю IRR минимум 20% в год в течение ближайших 5 лет.
Если такого не будет - то иск к Джону Макафи на всю сумму вложений + неполученную прибыль уже подготовлен.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:29
airmax78 написав: vitaxa2006 написав:Кучинелли
Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.
Вошел в биток по 48К. Ожидаю IRR минимум 20% в год в течение ближайших 5 лет.
Если такого не будет - то иск к Джону Макафи на всю сумму вложений + неполученную прибыль уже подготовлен.
макс не тролль людей, по 48 был твой последний транш вложений. а это 1-5%
так что ты в не плохом плюсе
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:30
vitaxa2006 написав:Кучинелли
Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.
варианта 2:
а) ждать
б) вложиться па18-19 еще больше, и выйти на среднюю цену в 20к и потом продать когда будет +
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