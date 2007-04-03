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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3133313431353136>
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:08

  vitaxa2006 написав:Кучинелли
Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.

Вошел в биток по 48К. Ожидаю IRR минимум 20% в год в течение ближайших 5 лет.
Если такого не будет - то иск к Джону Макафи на всю сумму вложений + неполученную прибыль уже подготовлен.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:30

  vitaxa2006 написав:Кучинелли
Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.


варианта 2:
а) ждать
б) вложиться па18-19 еще больше, и выйти на среднюю цену в 20к и потом продать когда будет +
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:07

«Усреднение погубило больше евреев, чем холокост» (с)

  Олежан написав:
  vitaxa2006 написав:Кучинелли
Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.


варианта 2:
а) ждать
б) вложиться па18-19 еще больше, и выйти на среднюю цену в 20к и потом продать когда будет +


Yes
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 12:16

  Олежан написав:
  vitaxa2006 написав:Кучинелли
Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.


варианта 2:
а) ждать
б) вложиться па18-19 еще больше, и выйти на среднюю цену в 20к и потом продать когда будет +


а) боюсь не дождаться)))
б) в принципе, вариант, но чтоб не вышло "купившему на дне - в подарок второе дно!"
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 14:01

  vitaxa2006 написав:Кучинелли
Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.


всегда было интересно, что такое большая сумма )
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 14:04

  IMPRINTER написав:
  vitaxa2006 написав:Кучинелли
Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.


всегда было интересно, что такое большая сумма )

в крипте, все что более 100 баксов - это крупная сумма :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 14:23

  Олежан написав:
  IMPRINTER написав:
  vitaxa2006 написав:Кучинелли
Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.


всегда было интересно, что такое большая сумма )

в крипте, все что более 100 баксов - это крупная сумма :mrgreen:


ну тут надо указывать или конкретно какая сумма, или хотя бы в % отношении от общей суммы активов/сбережений конкретного человека. Иначе это непонятно.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 14:27

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

народ, а что скажете по LTC?
ниже 50 баксов никак не падает
а очень часто и в противовес рынку идет(когда все красное, он зеленый)
есть какие то перспективы у этой монеты?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 14:52

налетай - пошла сопля уже 19500.
паттерн дна ? можно усреднять?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:12

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

дж опять побрили - нет пророка в чужом отечестве...
вчера чел давал уровни локальные 19500-19250-18900 + 18630, крайний точка отмены роста из этой области.
новости лучше ожидания - поэтому бакс крепнет, остальное вниз :mrgreen:
чик
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