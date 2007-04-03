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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3133313431353136
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:35

  airmax78 написав:
  vitaxa2006 написав:Кучинелли
Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.

Вошел в биток по 48К. Ожидаю IRR минимум 20% в год в течение ближайших 5 лет.
Если такого не будет - то иск к Джону Макафи на всю сумму вложений + неполученную прибыль уже подготовлен.

толсто :mrgreen:
я недавно летом принял $50 в уплату за услугу, решил посмотреть что чего...
после приема сразу нарисовало $49+ ....
сейчас рисует $41, но помню, было и $39... так что на моменте в рост :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:06

  vitaxa2006 написав:Кучинелли
Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.


Прочёл всю муйню, что тебе написали.Конечно будет твой уровень.Или скоро(месяц-два)это если волна 4 формируется сейчас.Или в течении полугода, если нырнём вниз.Тогда прийдётся подождать, пока без тебя раберутся на крипторынке.Есть такая цифра -26000, всё что ниже выгодно в средне-долгосроке.Пойми, киты уже давно тарят биток с более высоких уровней.они иначе не могут, порциями подбирают.У них средняя цена закупки получится выше 30000.И когда цикл роста будет, то заработаешь даже больше их.Короче, не паникуй, отдыхай.если есть свободные деньги, на сильных просадках добирай(ниже 18).
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:10

  IMPRINTER написав:
  vitaxa2006 написав:Кучинелли
Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.


всегда было интересно, что такое большая сумма )


Ты не видел моего хвастовства прошлогоднего, это был рекорд. посмотри
Криптовалюта, ринок криптовалют
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:12

Кучинелли

какой у вас %% от активов в крипте?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:22

  Кучинелли написав:Смотрю тут почти все хорошо катаются, сливаются...Я тоже :D
Зображення

если кому то интересно, на чём, пжлста - KP3R, посмотрите график и догадаетесь... :D


а какой был максимальный PNL отрицательный?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:37

  IMPRINTER написав:Кучинелли

какой у вас %% от активов в крипте?

Меняется постоянно и не разглашается :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:38

  IMPRINTER написав:
  Кучинелли написав:Смотрю тут почти все хорошо катаются, сливаются...Я тоже :D
Зображення

если кому то интересно, на чём, пжлста - KP3R, посмотрите график и догадаетесь... :D


а какой был максимальный PNL отрицательный?


16800 USDT
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:40

Я тут в отличие от нек не геройствую и лапшу не вешаю.Всегда говорил. что бывают хорошие плюсы ,бывают и минусы.Главное, чтобы общее сальдо было +.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:43

  Кучинелли написав:
  IMPRINTER написав:Кучинелли

какой у вас %% от активов в крипте?

Меняется постоянно и не разглашается :)


я ж не абсолютную сумму спрашиваю, а долю от активов, инвестированных в крипту )
IMPRINTER
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  #<1 ... 3133313431353136
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