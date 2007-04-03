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ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3134313531363137
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:15

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Я задолбался с этими качелями - постоянно беру по чуть-чуть на отскоках, правильно говорят - дно невозможно поймать, в принципе.
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:39

Поки ефір не грохнеться нижче 400, ніякого дна не буде!
AndriyQ
 
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