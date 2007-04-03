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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:15
Я задолбался с этими качелями - постоянно беру по чуть-чуть на отскоках, правильно говорят - дно невозможно поймать, в принципе.
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Rack
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:39
Поки ефір не грохнеться нижче 400, ніякого дна не буде!
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AndriyQ
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