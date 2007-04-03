|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:15
Я задолбался с этими качелями - постоянно беру по чуть-чуть на отскоках, правильно говорят - дно невозможно поймать, в принципе.
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 247
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:39
Поки ефір не грохнеться нижче 400, ніякого дна не буде!
-
AndriyQ
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 04.07.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:19
IMPRINTER написав:
я ж не абсолютную сумму спрашиваю, а долю от активов, инвестированных в крипту )
Мой системный подход состоит совсем в другом.Я не веду такие расчёты.И вообще мой стиль торговли крайне отличается от всего того, что многие видят и слышат от блогеров.Из всех известных самый близкий это Слава Базылев, т е без стопов, большими суммами, но очень расчётливо.Я могу завтра выйти полностью и будет 0% несколько месяцев...
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1287
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:23
Rack написав:
Я задолбался с этими качелями - постоянно беру по чуть-чуть на отскоках, правильно говорят - дно невозможно поймать, в принципе.
- нужна стратегия
- дно не ловится по простой причине - по какой бы мы цене не купили(мы это толпа), ММ будет продавливать ещё ниже чтобы слабые сбросили в убыток.Кто устоит, тот потом с ММ продаст дороже.Нужно просто понимать, что покупаешь уже дёшево и что уже не страшно.А для этого нужен график и индикаторы.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1287
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:24
Кучинелли написав: IMPRINTER написав:
я ж не абсолютную сумму спрашиваю, а долю от активов, инвестированных в крипту )
Мой системный подход состоит совсем в другом.Я не веду такие расчёты.И вообще мой стиль торговли крайне отличается от всего того, что многие видят и слышат от блогеров.Из всех известных самый близкий это Слава Базылев, т е без стопов, большими суммами, но очень расчётливо.Я могу завтра выйти полностью и будет 0% несколько месяцев...
вы увиливаете от ответа )))
хорошо, какой максимальный %% от ваших активов был инвестирован в крипту в конкретный момент времени?
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38777
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 6193 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:46
IMPRINTER написав:
вы увиливаете от ответа )))
Да, я просто в культурной форме пытаюсь объяснить невозможность получения ответа на подобные вопросы.Зачем мне это рассказывать?И лучше завершить , т к обычно это рассказывает тот, кто хочет рассказать.Не знаю и не понимаю с какой целью, но то дело личное.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1287
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|100261
|244697640
|
|
|7975
|22861566
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|
|6
|92171
|
|