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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:15
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Я задолбался с этими качелями - постоянно беру по чуть-чуть на отскоках, правильно говорят - дно невозможно поймать, в принципе.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:19
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Мой системный подход состоит совсем в другом.Я не веду такие расчёты.И вообще мой стиль торговли крайне отличается от всего того, что многие видят и слышат от блогеров.Из всех известных самый близкий это Слава Базылев, т е без стопов, большими суммами, но очень расчётливо.Я могу завтра выйти полностью и будет 0% несколько месяцев...
Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:23
- нужна стратегия
- дно не ловится по простой причине - по какой бы мы цене не купили(мы это толпа), ММ будет продавливать ещё ниже чтобы слабые сбросили в убыток.Кто устоит, тот потом с ММ продаст дороже.Нужно просто понимать, что покупаешь уже дёшево и что уже не страшно.А для этого нужен график и индикаторы.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:24
вы увиливаете от ответа )))
хорошо, какой максимальный %% от ваших активов был инвестирован в крипту в конкретный момент времени?
Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:46
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Да, я просто в культурной форме пытаюсь объяснить невозможность получения ответа на подобные вопросы.Зачем мне это рассказывать?И лучше завершить , т к обычно это рассказывает тот, кто хочет рассказать.Не знаю и не понимаю с какой целью, но то дело личное.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 23:22
Кучинелли
А смысл? Напиши от 1% до 100% и какой прок, да и проверить низя...
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