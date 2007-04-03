Додано: Суб 08 жов, 2022 11:14

чик написав: Кучинелли

А смысл? Напиши от 1% до 100% и какой прок, да и проверить низя... А смысл? Напиши от 1% до 100% и какой прок, да и проверить низя...

Тут идёт кто кого передостанетЯ давно здесь писал, что все цифры и даже скрины РОВНО НИ О ЧЁМ не говорят, всё это можно подтасовать.Вопрос в другом - если человек заслуживает по каким то критериям доверие, то можно и поверить.А если это КХ или Макс, то увыну и допустим я постил как подтверждение своих прогнозов в том плане, что ставил на прогноз свои деньги и получил результат.На форуме не должно быть вообще совсем никакой личной информации, это не то место.Как бы и под каким предлогом её безобидно не пытались получить.Я конечно Импринтера не считаю отрицательным персонажем, но и что то писать не вижу смысла.