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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3134313531363137
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:15

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Я задолбался с этими качелями - постоянно беру по чуть-чуть на отскоках, правильно говорят - дно невозможно поймать, в принципе.
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:39

Поки ефір не грохнеться нижче 400, ніякого дна не буде!
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  IMPRINTER написав:я ж не абсолютную сумму спрашиваю, а долю от активов, инвестированных в крипту )


Мой системный подход состоит совсем в другом.Я не веду такие расчёты.И вообще мой стиль торговли крайне отличается от всего того, что многие видят и слышат от блогеров.Из всех известных самый близкий это Слава Базылев, т е без стопов, большими суммами, но очень расчётливо.Я могу завтра выйти полностью и будет 0% несколько месяцев...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:23

  Rack написав:Я задолбался с этими качелями - постоянно беру по чуть-чуть на отскоках, правильно говорят - дно невозможно поймать, в принципе.

- нужна стратегия
- дно не ловится по простой причине - по какой бы мы цене не купили(мы это толпа), ММ будет продавливать ещё ниже чтобы слабые сбросили в убыток.Кто устоит, тот потом с ММ продаст дороже.Нужно просто понимать, что покупаешь уже дёшево и что уже не страшно.А для этого нужен график и индикаторы.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:24

  Кучинелли написав:
  IMPRINTER написав:я ж не абсолютную сумму спрашиваю, а долю от активов, инвестированных в крипту )


Мой системный подход состоит совсем в другом.Я не веду такие расчёты.И вообще мой стиль торговли крайне отличается от всего того, что многие видят и слышат от блогеров.Из всех известных самый близкий это Слава Базылев, т е без стопов, большими суммами, но очень расчётливо.Я могу завтра выйти полностью и будет 0% несколько месяцев...


вы увиливаете от ответа )))
хорошо, какой максимальный %% от ваших активов был инвестирован в крипту в конкретный момент времени?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  IMPRINTER написав:вы увиливаете от ответа )))


Да, я просто в культурной форме пытаюсь объяснить невозможность получения ответа на подобные вопросы.Зачем мне это рассказывать?И лучше завершить , т к обычно это рассказывает тот, кто хочет рассказать.Не знаю и не понимаю с какой целью, но то дело личное.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 23:22

Кучинелли
А смысл? Напиши от 1% до 100% и какой прок, да и проверить низя...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 11:14

  чик написав:Кучинелли
А смысл? Напиши от 1% до 100% и какой прок, да и проверить низя...

Тут идёт кто кого передостанет :) Я давно здесь писал, что все цифры и даже скрины РОВНО НИ О ЧЁМ не говорят, всё это можно подтасовать.Вопрос в другом - если человек заслуживает по каким то критериям доверие, то можно и поверить.А если это КХ или Макс, то увы :) ну и допустим я постил как подтверждение своих прогнозов в том плане, что ставил на прогноз свои деньги и получил результат.На форуме не должно быть вообще совсем никакой личной информации, это не то место.Как бы и под каким предлогом её безобидно не пытались получить.Я конечно Импринтера не считаю отрицательным персонажем, но и что то писать не вижу смысла.
Кучинелли
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