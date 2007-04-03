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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:15
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Я задолбался с этими качелями - постоянно беру по чуть-чуть на отскоках, правильно говорят - дно невозможно поймать, в принципе.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:19
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Мой системный подход состоит совсем в другом.Я не веду такие расчёты.И вообще мой стиль торговли крайне отличается от всего того, что многие видят и слышат от блогеров.Из всех известных самый близкий это Слава Базылев, т е без стопов, большими суммами, но очень расчётливо.Я могу завтра выйти полностью и будет 0% несколько месяцев...
Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:23
- нужна стратегия
- дно не ловится по простой причине - по какой бы мы цене не купили(мы это толпа), ММ будет продавливать ещё ниже чтобы слабые сбросили в убыток.Кто устоит, тот потом с ММ продаст дороже.Нужно просто понимать, что покупаешь уже дёшево и что уже не страшно.А для этого нужен график и индикаторы.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:24
вы увиливаете от ответа )))
хорошо, какой максимальный %% от ваших активов был инвестирован в крипту в конкретный момент времени?
Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:46
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Да, я просто в культурной форме пытаюсь объяснить невозможность получения ответа на подобные вопросы.Зачем мне это рассказывать?И лучше завершить , т к обычно это рассказывает тот, кто хочет рассказать.Не знаю и не понимаю с какой целью, но то дело личное.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 23:22
Кучинелли
А смысл? Напиши от 1% до 100% и какой прок, да и проверить низя...
Додано: Суб 08 жов, 2022 11:14
Тут идёт кто кого передостанет Я давно здесь писал, что все цифры и даже скрины РОВНО НИ О ЧЁМ не говорят, всё это можно подтасовать.Вопрос в другом - если человек заслуживает по каким то критериям доверие, то можно и поверить.А если это КХ или Макс, то увы ну и допустим я постил как подтверждение своих прогнозов в том плане, что ставил на прогноз свои деньги и получил результат.На форуме не должно быть вообще совсем никакой личной информации, это не то место.Как бы и под каким предлогом её безобидно не пытались получить.Я конечно Импринтера не считаю отрицательным персонажем, но и что то писать не вижу смысла.
Додано: Нед 09 жов, 2022 22:05
Всем привет.
Главное - не паникуй и никого не слушай. Особенно на публичных форумах. Цена для текущих реалий кажется высокой, но поверь - многих заперли по 30+. Просто они помалкивают и камлают на медвежку с надеждой на то, что потом будет рост и они свое быстро отыграют. Это не так. Рынок всех задолбает до полусмерти - причем в обе стороны. Потому, если есть на что жить - запасись терпением, будет ещё и 24К будет и выше. Уж на сколько казался фантатистическим 20К в 2018 году, а дошли за два года и сделали три икса. Потому думаю будет - жадность и глупость никуда не денутся. Но вряд ли сейчас. В целом, думаю, да сейчас весьма вероятен отскок (все таки отчетность за третий квартал), но будет ли он до 24К? Я не верю.
Торговать же не рекомендую. Скорее всего сольете остатки. Ничего личного - просто констатирую неизбежное. Трейдинг это ж прежде всего психология и манименеджент. И тому и другому научится нельзя - только подправить то что уже есть. Судя по заданому вопросу, ни того ни другого нет но это и не страшно. Инвест - дает гораздо больше прибыли и с гораздо меньшими псих затратами. Еще такая рекомендация стоит присмотрется к парам альт/бит. Доминация в пределах 38% и мне кажется, что альта и в первую очередь эфир с атомом безбожно задраны. У каждого из них своя история, но это не значит, что их короновали. Особенно атом. А в целом - эфир это наверное смарт на года. Не знаю до скольки он опустится к битку, но в долгую буду ставить наверное на него. Не сейчас, но...
Что до меня, то хоть и предупреждал, что буду закупать в сентябре, но вижу, что погорячился. Не время пока скорее всего. Боковик затяжной, дно так и не обновили, шортистов много, неопределенностей тоже предостаточно, а цб - свирепствуют. Потому рабочий сценарий такой: октябрь - отсткок, ноябрь и декабрь - погружение и обновление дна. Где то в декабре должна наступить и капитуляция. Она кстати сейчас видна по чатам криптанов. 6-7 месяцев вполне комфортное время для того, что б киты накопили нормальные обьёмы для следующего забега. А в целом если не будет глобальных катастроф - глобальный забег как всегда ожидается в 2024
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