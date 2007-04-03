|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 жов, 2022 22:24
vitaxa2006 написав:Кучинелли
Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.
Все буде, звичайно. Просто почекати.
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 1224
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 1287 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|100294
|244723686
|
|
|7975
|22862177
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|
|6
|92241
|
|