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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3135313631373138 Додано: Нед 09 жов, 2022 22:24 vitaxa2006 написав: Кучинелли

Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил. Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.

Все буде, звичайно. Просто почекати. Все буде, звичайно. Просто почекати. maxprofit Повідомлень: 1225 З нами з: 19.11.08 Подякував: 1287 раз. Подякували: 147 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 жов, 2022 09:27 lrs7719 написав: vitaxa2006 написав: Кучинелли

Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил. Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.



Всем привет.



Главное - не паникуй и никого не слушай. Особенно на публичных форумах. Цена для текущих реалий кажется высокой, но поверь - многих заперли по 30+. Просто они помалкивают и камлают на медвежку с надеждой на то, что потом будет рост и они свое быстро отыграют. Это не так. Рынок всех задолбает до полусмерти - причем в обе стороны. Потому, если есть на что жить - запасись терпением, будет ещё и 24К будет и выше. Уж на сколько казался фантатистическим 20К в 2018 году, а дошли за два года и сделали три икса. Потому думаю будет - жадность и глупость никуда не денутся. Но вряд ли сейчас. В целом, думаю, да сейчас весьма вероятен отскок (все таки отчетность за третий квартал), но будет ли он до 24К? Я не верю.



Торговать же не рекомендую. Скорее всего сольете остатки. Ничего личного - просто констатирую неизбежное. Трейдинг это ж прежде всего психология и манименеджент. И тому и другому научится нельзя - только подправить то что уже есть. Судя по заданому вопросу, ни того ни другого нет но это и не страшно. Инвест - дает гораздо больше прибыли и с гораздо меньшими псих затратами. Еще такая рекомендация стоит присмотрется к парам альт/бит. Доминация в пределах 38% и мне кажется, что альта и в первую очередь эфир с атомом безбожно задраны. У каждого из них своя история, но это не значит, что их короновали. Особенно атом. А в целом - эфир это наверное смарт на года. Не знаю до скольки он опустится к битку, но в долгую буду ставить наверное на него. Не сейчас, но...



Что до меня, то хоть и предупреждал, что буду закупать в сентябре, но вижу, что погорячился. Не время пока скорее всего. Боковик затяжной, дно так и не обновили, шортистов много, неопределенностей тоже предостаточно, а цб - свирепствуют. Потому рабочий сценарий такой: октябрь - отсткок, ноябрь и декабрь - погружение и обновление дна. Где то в декабре должна наступить и капитуляция. Она кстати сейчас видна по чатам криптанов. 6-7 месяцев вполне комфортное время для того, что б киты накопили нормальные обьёмы для следующего забега. А в целом если не будет глобальных катастроф - глобальный забег как всегда ожидается в 2024 Всем привет.Главное - не паникуй и никого не слушай. Особенно на публичных форумах. Цена для текущих реалий кажется высокой, но поверь - многих заперли по 30+. Просто они помалкивают и камлают на медвежку с надеждой на то, что потом будет рост и они свое быстро отыграют. Это не так. Рынок всех задолбает до полусмерти - причем в обе стороны. Потому, если есть на что жить - запасись терпением, будет ещё и 24К будет и выше. Уж на сколько казался фантатистическим 20К в 2018 году, а дошли за два года и сделали три икса. Потому думаю будет - жадность и глупость никуда не денутся. Но вряд ли сейчас. В целом, думаю, да сейчас весьма вероятен отскок (все таки отчетность за третий квартал), но будет ли он до 24К? Я не верю.Торговать же не рекомендую. Скорее всего сольете остатки. Ничего личного - просто констатирую неизбежное. Трейдинг это ж прежде всего психология и манименеджент. И тому и другому научится нельзя - только подправить то что уже есть. Судя по заданому вопросу, ни того ни другого нет но это и не страшно. Инвест - дает гораздо больше прибыли и с гораздо меньшими псих затратами. Еще такая рекомендация стоит присмотрется к парам альт/бит. Доминация в пределах 38% и мне кажется, что альта и в первую очередь эфир с атомом безбожно задраны. У каждого из них своя история, но это не значит, что их короновали. Особенно атом. А в целом - эфир это наверное смарт на года. Не знаю до скольки он опустится к битку, но в долгую буду ставить наверное на него. Не сейчас, но...Что до меня, то хоть и предупреждал, что буду закупать в сентябре, но вижу, что погорячился. Не время пока скорее всего. Боковик затяжной, дно так и не обновили, шортистов много, неопределенностей тоже предостаточно, а цб - свирепствуют. Потому рабочий сценарий такой: октябрь - отсткок, ноябрь и декабрь - погружение и обновление дна. Где то в декабре должна наступить и капитуляция. Она кстати сейчас видна по чатам криптанов. 6-7 месяцев вполне комфортное время для того, что б киты накопили нормальные обьёмы для следующего забега. А в целом если не будет глобальных катастроф - глобальный забег как всегда ожидается в 2024



Спасибо за совет) Торговать я точно не стану, знаю, что все проиграю... Буду ждать халвинг-2024, после него станет понятно, что делать дальше. До 2024 я точно цену 24к не увижу (( Спасибо за совет) Торговать я точно не стану, знаю, что все проиграю... Буду ждать халвинг-2024, после него станет понятно, что делать дальше. До 2024 я точно цену 24к не увижу (( vitaxa2006

Повідомлень: 6 З нами з: 25.01.18 Подякував: 16 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 жов, 2022 11:25 Олежан написав: народ, а что скажете по LTC?

ниже 50 баксов никак не падает

а очень часто и в противовес рынку идет(когда все красное, он зеленый)

есть какие то перспективы у этой монеты? народ, а что скажете по LTC?ниже 50 баксов никак не падаета очень часто и в противовес рынку идет(когда все красное, он зеленый)есть какие то перспективы у этой монеты?



Ты готов опустошать уже свою кредитку??? Жжет карман?? Будет тебе Лайт ниже полтинника,жди...Все будет как перед предыдущим халвингом,а ты если бы был в теме,то знал бы,что следующий халвинг по лайту,будет следующим летом..И если дно мы еще не прошли по многим альтам и битку,следует ожидать лайт зимой наверное,в районе 33-37$,а может и ниже продавят...А потом он как и в 2019г уйдет куда то за 100$,график лень смотреть.Ты вечно выбираешь какие то тормознутые монеты якоря. Потому что...-это судьба Не плюйся и не благодари.Надо же помочь тебе на шаурму заработать,я не злопамятный и обещал тебе вкусняшку давно Ты готов опустошать уже свою кредитку???Жжет карман?? Будет тебе Лайт ниже полтинника,жди...Все будет как перед предыдущим халвингом,а ты если бы был в теме,то знал бы,что следующий халвинг по лайту,будет следующим летом..И если дно мы еще не прошли по многим альтам и битку,следует ожидать лайт зимой наверное,в районе 33-37$,а может и ниже продавят...А потом он как и в 2019г уйдет куда то за 100$,график лень смотреть.Ты вечно выбираешь какие то тормознутые монеты якоря. Потому что...-это судьбаНе плюйся и не благодари.Надо же помочь тебе на шаурму заработать,я не злопамятный и обещал тебе вкусняшку давно osafly

Повідомлень: 1465 З нами з: 29.05.14 Подякував: 86 раз. Подякували: 364 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 жов, 2022 20:48 атом задраний? ну ви даєте. або не зовсім розумієте, що таке атом. для прикладу, за рік атом приніс в вигляді аірдропів х3, і це окрім стейкінгу. ну і, що таке 3 млрд капа для такого фундаментального токена? dogecoin 8 млрд для прикладу. DmitryK Повідомлень: 942 З нами з: 24.05.08 Подякував: 37 раз. Подякували: 228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 жов, 2022 10:49 Вот и вниз хорошо сходили, есть ожидания теперь вверх сходить.Вообще неделя многообещающая, будут опять данные.

ПС если заметили, что USDT хорошо подтянулся к наличному доллару.Отставание было процента 4, теперь около одного. Кучинелли

Повідомлень: 1290 З нами з: 30.11.17 Подякував: 170 раз. Подякували: 444 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 жов, 2022 10:53 DmitryK написав: атом задраний? ну ви даєте. або не зовсім розумієте, що таке атом. для прикладу, за рік атом приніс в вигляді аірдропів х3, і це окрім стейкінгу. ну і, що таке 3 млрд капа для такого фундаментального токена? dogecoin 8 млрд для прикладу. атом задраний? ну ви даєте. або не зовсім розумієте, що таке атом. для прикладу, за рік атом приніс в вигляді аірдропів х3, і це окрім стейкінгу. ну і, що таке 3 млрд капа для такого фундаментального токена? dogecoin 8 млрд для прикладу.



Помнишь про стакан, кот наполовину пуст или полон.Это с какого боку посмотреть.активы, выросшие уже в сотни раз конечно задранные.Но никто не мешает им расти дальше.нужно опираться на другие более объективные факторы.Я когда читаю. что Матик сделает иксы, всегда смеюсь и вспоминаю как у меня было 700 000 матиков и я их продал по 1,2 цента Помнишь про стакан, кот наполовину пуст или полон.Это с какого боку посмотреть.активы, выросшие уже в сотни раз конечно задранные.Но никто не мешает им расти дальше.нужно опираться на другие более объективные факторы.Я когда читаю. что Матик сделает иксы, всегда смеюсь и вспоминаю как у меня было 700 000 матиков и я их продал по 1,2 цента Кучинелли

Повідомлень: 1290 З нами з: 30.11.17 Подякував: 170 раз. Подякували: 444 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 жов, 2022 14:27

А если пробъет, тогда поздравляю

https://hkar.ru/16Gz9 Где-то 20-го числа будет важный день: если не пробъет, то дорого на 13 тыс.А если пробъет, тогда поздравляю Yuri_Z Повідомлень: 461 З нами з: 18.06.18 Подякував: 50 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3135313631373138 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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