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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3135313631373138
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 22:24

  vitaxa2006 написав:Кучинелли
Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.

Все буде, звичайно. Просто почекати.
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 09:27

  lrs7719 написав:
  vitaxa2006 написав:Кучинелли
Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.


Всем привет.

Главное - не паникуй и никого не слушай. Особенно на публичных форумах. Цена для текущих реалий кажется высокой, но поверь - многих заперли по 30+. Просто они помалкивают и камлают на медвежку с надеждой на то, что потом будет рост и они свое быстро отыграют. Это не так. Рынок всех задолбает до полусмерти - причем в обе стороны. Потому, если есть на что жить - запасись терпением, будет ещё и 24К будет и выше. Уж на сколько казался фантатистическим 20К в 2018 году, а дошли за два года и сделали три икса. Потому думаю будет - жадность и глупость никуда не денутся. Но вряд ли сейчас. В целом, думаю, да сейчас весьма вероятен отскок (все таки отчетность за третий квартал), но будет ли он до 24К? Я не верю.

Торговать же не рекомендую. Скорее всего сольете остатки. Ничего личного - просто констатирую неизбежное. Трейдинг это ж прежде всего психология и манименеджент. И тому и другому научится нельзя - только подправить то что уже есть. Судя по заданому вопросу, ни того ни другого нет но это и не страшно. Инвест - дает гораздо больше прибыли и с гораздо меньшими псих затратами. Еще такая рекомендация стоит присмотрется к парам альт/бит. Доминация в пределах 38% и мне кажется, что альта и в первую очередь эфир с атомом безбожно задраны. У каждого из них своя история, но это не значит, что их короновали. Особенно атом. А в целом - эфир это наверное смарт на года. Не знаю до скольки он опустится к битку, но в долгую буду ставить наверное на него. Не сейчас, но...

Что до меня, то хоть и предупреждал, что буду закупать в сентябре, но вижу, что погорячился. Не время пока скорее всего. Боковик затяжной, дно так и не обновили, шортистов много, неопределенностей тоже предостаточно, а цб - свирепствуют. Потому рабочий сценарий такой: октябрь - отсткок, ноябрь и декабрь - погружение и обновление дна. Где то в декабре должна наступить и капитуляция. Она кстати сейчас видна по чатам криптанов. 6-7 месяцев вполне комфортное время для того, что б киты накопили нормальные обьёмы для следующего забега. А в целом если не будет глобальных катастроф - глобальный забег как всегда ожидается в 2024 :wink:


Спасибо за совет) Торговать я точно не стану, знаю, что все проиграю... Буду ждать халвинг-2024, после него станет понятно, что делать дальше. До 2024 я точно цену 24к не увижу ((
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:25

  Олежан написав:народ, а что скажете по LTC?
ниже 50 баксов никак не падает
а очень часто и в противовес рынку идет(когда все красное, он зеленый)
есть какие то перспективы у этой монеты?


Ты готов опустошать уже свою кредитку??? :mrgreen: Жжет карман?? Будет тебе Лайт ниже полтинника,жди...Все будет как перед предыдущим халвингом,а ты если бы был в теме,то знал бы,что следующий халвинг по лайту,будет следующим летом..И если дно мы еще не прошли по многим альтам и битку,следует ожидать лайт зимой наверное,в районе 33-37$,а может и ниже продавят...А потом он как и в 2019г уйдет куда то за 100$,график лень смотреть.Ты вечно выбираешь какие то тормознутые монеты якоря. Потому что...-это судьба :lol: Не плюйся и не благодари.Надо же помочь тебе на шаурму заработать,я не злопамятный и обещал тебе вкусняшку давно :D
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 20:48

атом задраний? ну ви даєте. або не зовсім розумієте, що таке атом. для прикладу, за рік атом приніс в вигляді аірдропів х3, і це окрім стейкінгу. ну і, що таке 3 млрд капа для такого фундаментального токена? dogecoin 8 млрд для прикладу.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 10:49

Вот и вниз хорошо сходили, есть ожидания теперь вверх сходить.Вообще неделя многообещающая, будут опять данные.
ПС если заметили, что USDT хорошо подтянулся к наличному доллару.Отставание было процента 4, теперь около одного.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 10:53

  DmitryK написав:атом задраний? ну ви даєте. або не зовсім розумієте, що таке атом. для прикладу, за рік атом приніс в вигляді аірдропів х3, і це окрім стейкінгу. ну і, що таке 3 млрд капа для такого фундаментального токена? dogecoin 8 млрд для прикладу.


Помнишь про стакан, кот наполовину пуст или полон.Это с какого боку посмотреть.активы, выросшие уже в сотни раз конечно задранные.Но никто не мешает им расти дальше.нужно опираться на другие более объективные факторы.Я когда читаю. что Матик сделает иксы, всегда смеюсь и вспоминаю как у меня было 700 000 матиков и я их продал по 1,2 цента :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 14:27

Где-то 20-го числа будет важный день: если не пробъет, то дорого на 13 тыс.
А если пробъет, тогда поздравляю
https://hkar.ru/16Gz9
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 20:06

Кучинелли
да уж... таких историй у каждого. помнишь по твоему совету взял доги пару лет взад и случайно слил, потом посчитал продав на хаях + 50т.баков, но не дождался бы стопудов. етс чуток налили-ждёмс, хотя рынок медвежий всяко бывало...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 12:05

смотрю все альты посыпались относительно битка ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 13 жов, 2022 12:17, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 12:07

пошли на разгон :mrgreen:
о йооо, мож еще Кефирчику докупить за гривночку?
Amethyst
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  #<1 ... 3135313631373138
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