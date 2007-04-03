vitaxa2006 написав:Кучинелли Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.
vitaxa2006 написав:Кучинелли Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.
Всем привет.
Главное - не паникуй и никого не слушай. Особенно на публичных форумах. Цена для текущих реалий кажется высокой, но поверь - многих заперли по 30+. Просто они помалкивают и камлают на медвежку с надеждой на то, что потом будет рост и они свое быстро отыграют. Это не так. Рынок всех задолбает до полусмерти - причем в обе стороны. Потому, если есть на что жить - запасись терпением, будет ещё и 24К будет и выше. Уж на сколько казался фантатистическим 20К в 2018 году, а дошли за два года и сделали три икса. Потому думаю будет - жадность и глупость никуда не денутся. Но вряд ли сейчас. В целом, думаю, да сейчас весьма вероятен отскок (все таки отчетность за третий квартал), но будет ли он до 24К? Я не верю.
Торговать же не рекомендую. Скорее всего сольете остатки. Ничего личного - просто констатирую неизбежное. Трейдинг это ж прежде всего психология и манименеджент. И тому и другому научится нельзя - только подправить то что уже есть. Судя по заданому вопросу, ни того ни другого нет но это и не страшно. Инвест - дает гораздо больше прибыли и с гораздо меньшими псих затратами. Еще такая рекомендация стоит присмотрется к парам альт/бит. Доминация в пределах 38% и мне кажется, что альта и в первую очередь эфир с атомом безбожно задраны. У каждого из них своя история, но это не значит, что их короновали. Особенно атом. А в целом - эфир это наверное смарт на года. Не знаю до скольки он опустится к битку, но в долгую буду ставить наверное на него. Не сейчас, но...
Что до меня, то хоть и предупреждал, что буду закупать в сентябре, но вижу, что погорячился. Не время пока скорее всего. Боковик затяжной, дно так и не обновили, шортистов много, неопределенностей тоже предостаточно, а цб - свирепствуют. Потому рабочий сценарий такой: октябрь - отсткок, ноябрь и декабрь - погружение и обновление дна. Где то в декабре должна наступить и капитуляция. Она кстати сейчас видна по чатам криптанов. 6-7 месяцев вполне комфортное время для того, что б киты накопили нормальные обьёмы для следующего забега. А в целом если не будет глобальных катастроф - глобальный забег как всегда ожидается в 2024
Спасибо за совет) Торговать я точно не стану, знаю, что все проиграю... Буду ждать халвинг-2024, после него станет понятно, что делать дальше. До 2024 я точно цену 24к не увижу ((
Олежан написав:народ, а что скажете по LTC? ниже 50 баксов никак не падает а очень часто и в противовес рынку идет(когда все красное, он зеленый) есть какие то перспективы у этой монеты?
Ты готов опустошать уже свою кредитку??? Жжет карман?? Будет тебе Лайт ниже полтинника,жди...Все будет как перед предыдущим халвингом,а ты если бы был в теме,то знал бы,что следующий халвинг по лайту,будет следующим летом..И если дно мы еще не прошли по многим альтам и битку,следует ожидать лайт зимой наверное,в районе 33-37$,а может и ниже продавят...А потом он как и в 2019г уйдет куда то за 100$,график лень смотреть.Ты вечно выбираешь какие то тормознутые монеты якоря. Потому что...-это судьба Не плюйся и не благодари.Надо же помочь тебе на шаурму заработать,я не злопамятный и обещал тебе вкусняшку давно
атом задраний? ну ви даєте. або не зовсім розумієте, що таке атом. для прикладу, за рік атом приніс в вигляді аірдропів х3, і це окрім стейкінгу. ну і, що таке 3 млрд капа для такого фундаментального токена? dogecoin 8 млрд для прикладу.
Вот и вниз хорошо сходили, есть ожидания теперь вверх сходить.Вообще неделя многообещающая, будут опять данные. ПС если заметили, что USDT хорошо подтянулся к наличному доллару.Отставание было процента 4, теперь около одного.
DmitryK написав:атом задраний? ну ви даєте. або не зовсім розумієте, що таке атом. для прикладу, за рік атом приніс в вигляді аірдропів х3, і це окрім стейкінгу. ну і, що таке 3 млрд капа для такого фундаментального токена? dogecoin 8 млрд для прикладу.
Помнишь про стакан, кот наполовину пуст или полон.Это с какого боку посмотреть.активы, выросшие уже в сотни раз конечно задранные.Но никто не мешает им расти дальше.нужно опираться на другие более объективные факторы.Я когда читаю. что Матик сделает иксы, всегда смеюсь и вспоминаю как у меня было 700 000 матиков и я их продал по 1,2 цента
Кучинелли да уж... таких историй у каждого. помнишь по твоему совету взял доги пару лет взад и случайно слил, потом посчитал продав на хаях + 50т.баков, но не дождался бы стопудов. етс чуток налили-ждёмс, хотя рынок медвежий всяко бывало...