lrs7719 написав:

vitaxa2006 написав: Кучинелли

Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил. Подскажите, как лучше быть? Вошел сдуру в биток по цене 24к на большую сумму. Будет ли в этом году еще возможность скинуть по такой цене? Или меня заперли уже на долгие года? Вопрос заработать уже даже не стоит, просто забрать то, что вложил.

Всем привет.Главное - не паникуй и никого не слушай. Особенно на публичных форумах. Цена для текущих реалий кажется высокой, но поверь - многих заперли по 30+. Просто они помалкивают и камлают на медвежку с надеждой на то, что потом будет рост и они свое быстро отыграют. Это не так. Рынок всех задолбает до полусмерти - причем в обе стороны. Потому, если есть на что жить - запасись терпением, будет ещё и 24К будет и выше. Уж на сколько казался фантатистическим 20К в 2018 году, а дошли за два года и сделали три икса. Потому думаю будет - жадность и глупость никуда не денутся. Но вряд ли сейчас. В целом, думаю, да сейчас весьма вероятен отскок (все таки отчетность за третий квартал), но будет ли он до 24К? Я не верю.Торговать же не рекомендую. Скорее всего сольете остатки. Ничего личного - просто констатирую неизбежное. Трейдинг это ж прежде всего психология и манименеджент. И тому и другому научится нельзя - только подправить то что уже есть. Судя по заданому вопросу, ни того ни другого нет но это и не страшно. Инвест - дает гораздо больше прибыли и с гораздо меньшими псих затратами. Еще такая рекомендация стоит присмотрется к парам альт/бит. Доминация в пределах 38% и мне кажется, что альта и в первую очередь эфир с атомом безбожно задраны. У каждого из них своя история, но это не значит, что их короновали. Особенно атом. А в целом - эфир это наверное смарт на года. Не знаю до скольки он опустится к битку, но в долгую буду ставить наверное на него. Не сейчас, но...Что до меня, то хоть и предупреждал, что буду закупать в сентябре, но вижу, что погорячился. Не время пока скорее всего. Боковик затяжной, дно так и не обновили, шортистов много, неопределенностей тоже предостаточно, а цб - свирепствуют. Потому рабочий сценарий такой: октябрь - отсткок, ноябрь и декабрь - погружение и обновление дна. Где то в декабре должна наступить и капитуляция. Она кстати сейчас видна по чатам криптанов. 6-7 месяцев вполне комфортное время для того, что б киты накопили нормальные обьёмы для следующего забега. А в целом если не будет глобальных катастроф - глобальный забег как всегда ожидается в 2024