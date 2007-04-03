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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3136313731383139
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 13:44

  IMPRINTER написав:смотрю все альты посыпались относительно битка ...

нагрузили трохи, зато и тезер продался трохи и отскок может быть...
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 13:58

Прошло 3 месяца и этот шлак эос снова пробил 1 бакс вниз. Правильно сделал, что тогда из него вышел хоть с каким-то профитом. Теперь можно перезаходить, но большого желания нет.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 14:43

Ну шо, как там паттерн дна?

🇺🇸 США - ПОТРЕБИНФЛЯЦИЯ CPI (СЕНТ)

М/М = +0.4% (ПРОГ +0.2% / ПРЕД +0.1%)
Г/Г = +8.2% (ПРОГ +8.1% / ПРЕД +8.3%)

БАЗОВЫЙ CPI = +6.6% Г/Г = РЕКОРД
IMPRINTER
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  #<1 ... 3136313731383139
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