нагрузили трохи, зато и тезер продался трохи и отскок может быть...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 жов, 2022 13:44
Додано: Чет 13 жов, 2022 13:58
Прошло 3 месяца и этот шлак эос снова пробил 1 бакс вниз. Правильно сделал, что тогда из него вышел хоть с каким-то профитом. Теперь можно перезаходить, но большого желания нет.
Додано: Чет 13 жов, 2022 14:43
Ну шо, как там паттерн дна?
🇺🇸 США - ПОТРЕБИНФЛЯЦИЯ CPI (СЕНТ)
М/М = +0.4% (ПРОГ +0.2% / ПРЕД +0.1%)
Г/Г = +8.2% (ПРОГ +8.1% / ПРЕД +8.3%)
БАЗОВЫЙ CPI = +6.6% Г/Г = РЕКОРД
Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:22
phantom_systems
взял па 40гр. чуток, надеюсь до 1,5 допрыгнет когда нить. из налитого биток, эфир немного продался.
если сипуха не свалиться и закрепимся над 20 будет неплохо...
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