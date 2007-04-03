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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3136313731383139
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 13:44

  IMPRINTER написав:смотрю все альты посыпались относительно битка ...

нагрузили трохи, зато и тезер продался трохи и отскок может быть...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 13:58

Прошло 3 месяца и этот шлак эос снова пробил 1 бакс вниз. Правильно сделал, что тогда из него вышел хоть с каким-то профитом. Теперь можно перезаходить, но большого желания нет.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 14:43

Ну шо, как там паттерн дна?

🇺🇸 США - ПОТРЕБИНФЛЯЦИЯ CPI (СЕНТ)

М/М = +0.4% (ПРОГ +0.2% / ПРЕД +0.1%)
Г/Г = +8.2% (ПРОГ +8.1% / ПРЕД +8.3%)

БАЗОВЫЙ CPI = +6.6% Г/Г = РЕКОРД
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:22

phantom_systems
взял па 40гр. чуток, надеюсь до 1,5 допрыгнет когда нить. из налитого биток, эфир немного продался.
если сипуха не свалиться и закрепимся над 20 будет неплохо...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:39

  чик написав:phantom_systems
взял па 40гр. чуток, надеюсь до 1,5 допрыгнет когда нить. из налитого биток, эфир немного продался.
если сипуха не свалиться и закрепимся над 20 будет неплохо...


паттерн туземуна прорисовывается?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:43

  IMPRINTER написав:
  чик написав:phantom_systems
взял па 40гр. чуток, надеюсь до 1,5 допрыгнет когда нить. из налитого биток, эфир немного продался.
если сипуха не свалиться и закрепимся над 20 будет неплохо...


паттерн туземуна прорисовывается?

Кефирчик чет слабо булькает, ждюю када на 2К опять стрельнет
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 18:19

IMPRINTER
похоже пока отменяется, сипуха таки пидвела, большинство рассчитывало на 21-24.
чик
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 22:20

экхперты пишут про паттерн второго дна ...

Yes

а паттерн третьего дна в подарок к словившим два предыдущих не прилагается по акции?
IMPRINTER
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  #<1 ... 3136313731383139
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