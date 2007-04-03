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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 жов, 2022 13:44
IMPRINTER написав:
смотрю все альты посыпались относительно битка ...
нагрузили трохи, зато и тезер продался трохи и отскок может быть...
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чик
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Додано: Чет 13 жов, 2022 13:58
Прошло 3 месяца и этот шлак эос снова пробил 1 бакс вниз. Правильно сделал, что тогда из него вышел хоть с каким-то профитом. Теперь можно перезаходить, но большого желания нет.
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phantom_systems
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Додано: Чет 13 жов, 2022 14:43
Ну шо, как там паттерн дна?
🇺🇸 США - ПОТРЕБИНФЛЯЦИЯ CPI (СЕНТ)
М/М = +0.4% (ПРОГ +0.2% / ПРЕД +0.1%)
Г/Г = +8.2% (ПРОГ +8.1% / ПРЕД +8.3%)
БАЗОВЫЙ CPI = +6.6% Г/Г = РЕКОРД
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:22
phantom_systems
взял па 40гр. чуток, надеюсь до 1,5 допрыгнет когда нить. из налитого биток, эфир немного продался.
если сипуха не свалиться и закрепимся над 20 будет неплохо...
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чик
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:39
чик написав:phantom_systems
взял па 40гр. чуток, надеюсь до 1,5 допрыгнет когда нить. из налитого биток, эфир немного продался.
если сипуха не свалиться и закрепимся над 20 будет неплохо...
паттерн туземуна прорисовывается?
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:43
IMPRINTER написав: чик написав:phantom_systems
взял па 40гр. чуток, надеюсь до 1,5 допрыгнет когда нить. из налитого биток, эфир немного продался.
если сипуха не свалиться и закрепимся над 20 будет неплохо...
паттерн туземуна прорисовывается?
Кефирчик чет слабо булькает, ждюю када на 2К опять стрельнет
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 18:19
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похоже пока отменяется, сипуха таки пидвела, большинство рассчитывало на 21-24.
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чик
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Додано: Суб 15 жов, 2022 22:20
экхперты пишут про паттерн второго дна ...
а паттерн третьего дна в подарок к словившим два предыдущих не прилагается по акции?
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Додано: Суб 15 жов, 2022 23:05
IMPRINTER Сколько экспертов- столько мнений.
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Додано: Нед 16 жов, 2022 08:55
phantom_systems написав:
Прошло 3 месяца и этот шлак эос снова пробил 1 бакс вниз. Правильно сделал, что тогда из него вышел хоть с каким-то профитом. Теперь можно перезаходить, но большого желания нет.
EOS-это Waves(2019-2022г) Будет примерно что то подобное в следующем цикле постхалвингового роста.По ценам 0.8-1$ можно брать смело,закидывать на стейк,забывать за него и не париться особо.
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osafly
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