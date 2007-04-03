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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 жов, 2022 11:10
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Паттерн ещё далёк до исполнения.Вот если поднимется цена до точки Тест, тогда паттерн может отработать.Сейчас это просто дорисовка мысленно до возможного варианта.
В целосм сит соверщенно неопределённая, собственно как и обычно.Есть факторы за рост и за падение.Цены для средне - долгосрока уже низкие.Но проливы запросто могут быть или сейчас или после отскока.Поэтому до реального дна ещё могут пройти месяцы.
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Кучинелли
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