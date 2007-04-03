RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3137313831393140
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 11:10

IMPRINTER

Паттерн ещё далёк до исполнения.Вот если поднимется цена до точки Тест, тогда паттерн может отработать.Сейчас это просто дорисовка мысленно до возможного варианта.
В целосм сит соверщенно неопределённая, собственно как и обычно.Есть факторы за рост и за падение.Цены для средне - долгосрока уже низкие.Но проливы запросто могут быть или сейчас или после отскока.Поэтому до реального дна ещё могут пройти месяцы.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1291
З нами з: 30.11.17
Подякував: 170 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:42

  osafly написав:
  phantom_systems написав:Прошло 3 месяца и этот шлак эос снова пробил 1 бакс вниз. Правильно сделал, что тогда из него вышел хоть с каким-то профитом. Теперь можно перезаходить, но большого желания нет.


EOS-это Waves(2019-2022г) Будет примерно что то подобное в следующем цикле постхалвингового роста.По ценам 0.8-1$ можно брать смело,закидывать на стейк,забывать за него и не париться особо.

Пока оно созреет хорошо вверх сходить, я на его волнах с десяток раз прокачусь. А так, конечно, это был не последний булл-ран альтов. Да и деда тоже.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2194
З нами з: 14.04.15
Подякував: 24 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3137313831393140
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10046, 10047, 10048
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
100473 244843427
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 жов, 2022 20:46
somilitark
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22863684
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 92463
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5153)
16.10.2022 22:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.