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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3137313831393140
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 11:10

IMPRINTER

Паттерн ещё далёк до исполнения.Вот если поднимется цена до точки Тест, тогда паттерн может отработать.Сейчас это просто дорисовка мысленно до возможного варианта.
В целосм сит соверщенно неопределённая, собственно как и обычно.Есть факторы за рост и за падение.Цены для средне - долгосрока уже низкие.Но проливы запросто могут быть или сейчас или после отскока.Поэтому до реального дна ещё могут пройти месяцы.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:42

  osafly написав:
  phantom_systems написав:Прошло 3 месяца и этот шлак эос снова пробил 1 бакс вниз. Правильно сделал, что тогда из него вышел хоть с каким-то профитом. Теперь можно перезаходить, но большого желания нет.


EOS-это Waves(2019-2022г) Будет примерно что то подобное в следующем цикле постхалвингового роста.По ценам 0.8-1$ можно брать смело,закидывать на стейк,забывать за него и не париться особо.

Пока оно созреет хорошо вверх сходить, я на его волнах с десяток раз прокачусь. А так, конечно, это был не последний булл-ран альтов. Да и деда тоже.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:53

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

В преддверии заседания ФРС 2 ноября (поднятие ставки на 75 б.п.), многие уже сливают биток по текущей цене 19к, чтобы закупиться в январе по 8-10к (ждут повторение сценария ноябрь-декабрь 2018 года,-был пролив с 6к до 3к). Говорят, что после 2 ноября пойдет пролив вниз, который усилится в декабре перед праздниками (по традиции, всех бреют в это время).
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 13:10

  osafly написав:
  phantom_systems написав:
EOS-это Waves(2019-2022г) Будет примерно что то подобное в следующем цикле постхалвингового роста.По ценам 0.8-1$ можно брать смело,закидывать на стейк,забывать за него и не париться особо.

Пока оно созреет хорошо вверх сходить, я на его волнах с десяток раз прокачусь. А так, конечно, это был не последний булл-ран альтов. Да и деда тоже.


Та там такие волны,шо в детском бассейне,только "мосх себе дрюкать" По этой монете,даже не охота следить за графиками,теперь это только долговременный холд,цены тем более-располагают уже...Но будет наверное еще ниже. Не удивлюсь,если фитиль можем и на 0.6 увидать,если дедушке поплохеет резко и быстро.
osafly
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