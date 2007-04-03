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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 жов, 2022 11:10
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Паттерн ещё далёк до исполнения.Вот если поднимется цена до точки Тест, тогда паттерн может отработать.Сейчас это просто дорисовка мысленно до возможного варианта.
В целосм сит соверщенно неопределённая, собственно как и обычно.Есть факторы за рост и за падение.Цены для средне - долгосрока уже низкие.Но проливы запросто могут быть или сейчас или после отскока.Поэтому до реального дна ещё могут пройти месяцы.
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Кучинелли
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Додано: Нед 16 жов, 2022 20:42
osafly написав: phantom_systems написав:
Прошло 3 месяца и этот шлак эос снова пробил 1 бакс вниз. Правильно сделал, что тогда из него вышел хоть с каким-то профитом. Теперь можно перезаходить, но большого желания нет.
EOS-это Waves(2019-2022г) Будет примерно что то подобное в следующем цикле постхалвингового роста.По ценам 0.8-1$ можно брать смело,закидывать на стейк,забывать за него и не париться особо.
Пока оно созреет хорошо вверх сходить, я на его волнах с десяток раз прокачусь. А так, конечно, это был не последний булл-ран альтов. Да и деда тоже.
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phantom_systems
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Додано: Вів 18 жов, 2022 12:53
В преддверии заседания ФРС 2 ноября (поднятие ставки на 75 б.п.), многие уже сливают биток по текущей цене 19к, чтобы закупиться в январе по 8-10к (ждут повторение сценария ноябрь-декабрь 2018 года,-был пролив с 6к до 3к). Говорят, что после 2 ноября пойдет пролив вниз, который усилится в декабре перед праздниками (по традиции, всех бреют в это время).
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Додано: Вів 18 жов, 2022 13:10
osafly написав: phantom_systems написав:
EOS-это Waves(2019-2022г) Будет примерно что то подобное в следующем цикле постхалвингового роста.По ценам 0.8-1$ можно брать смело,закидывать на стейк,забывать за него и не париться особо.
Пока оно созреет хорошо вверх сходить, я на его волнах с десяток раз прокачусь. А так, конечно, это был не последний булл-ран альтов. Да и деда тоже.
Та там такие волны,шо в детском бассейне,только "мосх себе дрюкать" По этой монете,даже не охота следить за графиками,теперь это только долговременный холд,цены тем более-располагают уже...Но будет наверное еще ниже. Не удивлюсь,если фитиль можем и на 0.6 увидать,если дедушке поплохеет резко и быстро.
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osafly
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Додано: Сер 19 жов, 2022 11:08
все "мои" ташники молча выжидают шо буде, а то 21-25...
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чик
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Додано: Сер 19 жов, 2022 11:16
чик написав:
все "мои" ташники молча выжидают шо буде, а то 21-25...
"Ми будем багатії?" (обреченно)
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Додано: Сер 19 жов, 2022 13:37
чик написав:
все "мои" ташники молча выжидают шо буде, а то 21-25...
а они не говорят до чего сначала упадет прежде чем будет 21-25 ? )
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