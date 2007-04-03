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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3137313831393140
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 11:10

IMPRINTER

Паттерн ещё далёк до исполнения.Вот если поднимется цена до точки Тест, тогда паттерн может отработать.Сейчас это просто дорисовка мысленно до возможного варианта.
В целосм сит соверщенно неопределённая, собственно как и обычно.Есть факторы за рост и за падение.Цены для средне - долгосрока уже низкие.Но проливы запросто могут быть или сейчас или после отскока.Поэтому до реального дна ещё могут пройти месяцы.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 20:42

  osafly написав:
  phantom_systems написав:Прошло 3 месяца и этот шлак эос снова пробил 1 бакс вниз. Правильно сделал, что тогда из него вышел хоть с каким-то профитом. Теперь можно перезаходить, но большого желания нет.


EOS-это Waves(2019-2022г) Будет примерно что то подобное в следующем цикле постхалвингового роста.По ценам 0.8-1$ можно брать смело,закидывать на стейк,забывать за него и не париться особо.

Пока оно созреет хорошо вверх сходить, я на его волнах с десяток раз прокачусь. А так, конечно, это был не последний булл-ран альтов. Да и деда тоже.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 12:53

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

В преддверии заседания ФРС 2 ноября (поднятие ставки на 75 б.п.), многие уже сливают биток по текущей цене 19к, чтобы закупиться в январе по 8-10к (ждут повторение сценария ноябрь-декабрь 2018 года,-был пролив с 6к до 3к). Говорят, что после 2 ноября пойдет пролив вниз, который усилится в декабре перед праздниками (по традиции, всех бреют в это время).
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 13:10

  osafly написав:
  phantom_systems написав:
EOS-это Waves(2019-2022г) Будет примерно что то подобное в следующем цикле постхалвингового роста.По ценам 0.8-1$ можно брать смело,закидывать на стейк,забывать за него и не париться особо.

Пока оно созреет хорошо вверх сходить, я на его волнах с десяток раз прокачусь. А так, конечно, это был не последний булл-ран альтов. Да и деда тоже.


Та там такие волны,шо в детском бассейне,только "мосх себе дрюкать" По этой монете,даже не охота следить за графиками,теперь это только долговременный холд,цены тем более-располагают уже...Но будет наверное еще ниже. Не удивлюсь,если фитиль можем и на 0.6 увидать,если дедушке поплохеет резко и быстро.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:08

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

все "мои" ташники молча выжидают шо буде, а то 21-25...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:16

  чик написав:все "мои" ташники молча выжидают шо буде, а то 21-25...

"Ми будем багатії?" (обреченно)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 13:37

  чик написав:все "мои" ташники молча выжидают шо буде, а то 21-25...


а они не говорят до чего сначала упадет прежде чем будет 21-25 ? )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 19:13

  IMPRINTER написав:
  чик написав:все "мои" ташники молча выжидают шо буде, а то 21-25...


а они не говорят до чего сначала упадет прежде чем будет 21-25 ? )


18500 - 18900 очень многие ждут.счас модно стало изъясняться всякими современными терминами. типа - имбаланс, фвг и т д...Если короче. то берётся просто коррекция 0,5-0,62 от импульса, она обычно отрабатывает в 70% случаев.Там и имбаланс.Но манипуль не даст всем желающим, скорее гдето на 19000-18900 развернёт.Посмотрим. конечно зависит от сп500 также. куда это убожество двинется...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 10:43

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:Но манипуль не даст всем желающим, скорее гдето на 19000-18900 развернёт.Посмотрим. конечно зависит от сп500 также. куда это убожество двинется...


Конечно всё быстро меняется.Пока в точку - дошли до 18900.Сейчас идёт борьба мнений . что важнее - спасать банки и экономику или бороться с инфляцией.Есть мнение. что всё таки печать денег возобновится.Т о рынки пойдут вверх в обозримом будущем(не завтра!).
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 11:45

Кучинелли
дж уже не так оптимистичен, можем пойти и вниз... вчерашние мысли интрадейщика:

Из более сильных целей снизу остаются 18860 и 18560, там же еще не закрытый имбаланс :) от Н1

Сверху из сильного это 21000 и 21800, там тоже не закрытй еще более сильный имбаланс :) от D1.

Оптимальным сценарием вижу сначала поход к нижним уровням, сбор ликвидности там, перекрытие инжнего иба, затем рост к верхним уровням, хотя бы до 21к, сбор ликвы там (на 20450 ее просто дофига), перекрытие верхнего имба - этот же рост будет выглядеть как памп, что бы туземунеры активнее начали покупать и уже на их лонгах полететь в ад на 16200-14700-11500...
чик
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  #<1 ... 3137313831393140
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