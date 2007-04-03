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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3138313931403141 Додано: Чет 20 жов, 2022 17:44 чик написав: Кучинелли

дж уже не так оптимистичен, можем пойти и вниз... вчерашние мысли интрадейщика:



Из более сильных целей снизу остаются 18860 и 18560, там же еще не закрытый имбаланс от Н1



Сверху из сильного это 21000 и 21800, там тоже не закрытй еще более сильный имбаланс от D1.



Оптимальным сценарием вижу сначала поход к нижним уровням, сбор ликвидности там, перекрытие инжнего иба, затем рост к верхним уровням, хотя бы до 21к, сбор ликвы там (на 20450 ее просто дофига), перекрытие верхнего имба - этот же рост будет выглядеть как памп, что бы туземунеры активнее начали покупать и уже на их лонгах полететь в ад на 16200-14700-11500... дж уже не так оптимистичен, можем пойти и вниз... вчерашние мысли интрадейщика:Из более сильных целей снизу остаются 18860 и 18560, там же еще не закрытый имбалансот Н1Сверху из сильного это 21000 и 21800, там тоже не закрытй еще более сильный имбалансот D1.Оптимальным сценарием вижу сначала поход к нижним уровням, сбор ликвидности там, перекрытие инжнего иба, затем рост к верхним уровням, хотя бы до 21к, сбор ликвы там (на 20450 ее просто дофига), перекрытие верхнего имба - этот же рост будет выглядеть как памп, что бы туземунеры активнее начали покупать и уже на их лонгах полететь в ад на 16200-14700-11500...



Вижу слабое место в этом повествовании.оно состоит в том же. когда какую нибудь монету рассматривают без привязки к движению биткойна.Особенно кумедно бывает у авторов, у кот по одному прогнозу биток вниз. а по другому какая то срано вверх.Нужно чётко понимать. что криптовалюта уже не живёт своей собственной жизнью, это уже стандартный актив.Поэтому сначала смотрим - DXY индекс доллара, с ним СП500 ну или(и)DJ.Кроме этого не помешает доминация BTC и USDT.Когда сможем понять куда идут эти вещи, тогда начинаем думать, куда пойдёт биткоин, за ним альты.Конечно, однозначно, что из такого правила - связки бывают исключения.Но они относительно редкие, в основе всё именно так как выше описано.

Теперь ближе к телу.Сейчас сезон отчётности компаний, и он пока что неплохой.Плюс текущая ситуация требует смягчения монетарной политики.Это в купе как раз и подсказывает. что сначала возможен рост, потом падение.Тогда смотрим рост. По ТА СП500 хочет и может пойти на 4000-4200.ну как бы пока он туда пойдёт биток врядли остановится на 21. скорее 23-26.Но есть и другая вероятность, если дикси пойдёт на 120, тогда всё вместе взятое улетит раньше времени в пропасть.Т о наблюдаем и принимаем свои решения, за кот отвечаем своими грошима.

ПС выборы в сша, предновогоднее ралли, ну как то не хватает хоть какого то похода вверх.Какое то уныние на рынках без особых причин. Вижу слабое место в этом повествовании.оно состоит в том же. когда какую нибудь монету рассматривают без привязки к движению биткойна.Особенно кумедно бывает у авторов, у кот по одному прогнозу биток вниз. а по другому какая то срано вверх.Нужно чётко понимать. что криптовалюта уже не живёт своей собственной жизнью, это уже стандартный актив.Поэтому сначала смотрим - DXY индекс доллара, с ним СП500 ну или(и)DJ.Кроме этого не помешает доминация BTC и USDT.Когда сможем понять куда идут эти вещи, тогда начинаем думать, куда пойдёт биткоин, за ним альты.Конечно, однозначно, что из такого правила - связки бывают исключения.Но они относительно редкие, в основе всё именно так как выше описано.Теперь ближе к телу.Сейчас сезон отчётности компаний, и он пока что неплохой.Плюс текущая ситуация требует смягчения монетарной политики.Это в купе как раз и подсказывает. что сначала возможен рост, потом падение.Тогда смотрим рост. По ТА СП500 хочет и может пойти на 4000-4200.ну как бы пока он туда пойдёт биток врядли остановится на 21. скорее 23-26.Но есть и другая вероятность, если дикси пойдёт на 120, тогда всё вместе взятое улетит раньше времени в пропасть.Т о наблюдаем и принимаем свои решения, за кот отвечаем своими грошима.ПС выборы в сша, предновогоднее ралли, ну как то не хватает хоть какого то похода вверх.Какое то уныние на рынках без особых причин. Кучинелли

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