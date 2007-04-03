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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3138313931403141
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:44

  чик написав:Кучинелли
дж уже не так оптимистичен, можем пойти и вниз... вчерашние мысли интрадейщика:

Из более сильных целей снизу остаются 18860 и 18560, там же еще не закрытый имбаланс :) от Н1

Сверху из сильного это 21000 и 21800, там тоже не закрытй еще более сильный имбаланс :) от D1.

Оптимальным сценарием вижу сначала поход к нижним уровням, сбор ликвидности там, перекрытие инжнего иба, затем рост к верхним уровням, хотя бы до 21к, сбор ликвы там (на 20450 ее просто дофига), перекрытие верхнего имба - этот же рост будет выглядеть как памп, что бы туземунеры активнее начали покупать и уже на их лонгах полететь в ад на 16200-14700-11500...


Вижу слабое место в этом повествовании.оно состоит в том же. когда какую нибудь монету рассматривают без привязки к движению биткойна.Особенно кумедно бывает у авторов, у кот по одному прогнозу биток вниз. а по другому какая то срано вверх.Нужно чётко понимать. что криптовалюта уже не живёт своей собственной жизнью, это уже стандартный актив.Поэтому сначала смотрим - DXY индекс доллара, с ним СП500 ну или(и)DJ.Кроме этого не помешает доминация BTC и USDT.Когда сможем понять куда идут эти вещи, тогда начинаем думать, куда пойдёт биткоин, за ним альты.Конечно, однозначно, что из такого правила - связки бывают исключения.Но они относительно редкие, в основе всё именно так как выше описано.
Теперь ближе к телу.Сейчас сезон отчётности компаний, и он пока что неплохой.Плюс текущая ситуация требует смягчения монетарной политики.Это в купе как раз и подсказывает. что сначала возможен рост, потом падение.Тогда смотрим рост. По ТА СП500 хочет и может пойти на 4000-4200.ну как бы пока он туда пойдёт биток врядли остановится на 21. скорее 23-26.Но есть и другая вероятность, если дикси пойдёт на 120, тогда всё вместе взятое улетит раньше времени в пропасть.Т о наблюдаем и принимаем свои решения, за кот отвечаем своими грошима.
ПС выборы в сша, предновогоднее ралли, ну как то не хватает хоть какого то похода вверх.Какое то уныние на рынках без особых причин.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 19:47

Кучинелли
та есть и за сипуху, просто скопировал фрагмент с уровнями.
чик
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:08

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Буду краток.Думаю что числа до 10-12 ноября обновим июньский лоу,а там и разворот наконец нарисуется после пролива.Думаю проливу быть!Вот просто чисто чуйка.Ничего не буду ни объяснять,ни рисовать.Посмотрим!
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 22:49

  osafly написав:Буду краток.Думаю что числа до 10-12 ноября обновим июньский лоу,а там и разворот наконец нарисуется после пролива.Думаю проливу быть!Вот просто чисто чуйка.Ничего не буду ни объяснять,ни рисовать.Посмотрим!


ваши бы слова да богу в уши
IMPRINTER
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