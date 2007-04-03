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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 20 жов, 2022 17:44
чик написав:Кучинелли
дж уже не так оптимистичен, можем пойти и вниз... вчерашние мысли интрадейщика:
Из более сильных целей снизу остаются 18860 и 18560, там же еще не закрытый имбаланс
от Н1
Сверху из сильного это 21000 и 21800, там тоже не закрытй еще более сильный имбаланс
от D1.
Оптимальным сценарием вижу сначала поход к нижним уровням, сбор ликвидности там, перекрытие инжнего иба, затем рост к верхним уровням, хотя бы до 21к, сбор ликвы там (на 20450 ее просто дофига), перекрытие верхнего имба - этот же рост будет выглядеть как памп, что бы туземунеры активнее начали покупать и уже на их лонгах полететь в ад на 16200-14700-11500...
Вижу слабое место в этом повествовании.оно состоит в том же. когда какую нибудь монету рассматривают без привязки к движению биткойна.Особенно кумедно бывает у авторов, у кот по одному прогнозу биток вниз. а по другому какая то срано вверх.Нужно чётко понимать. что криптовалюта уже не живёт своей собственной жизнью, это уже стандартный актив.Поэтому сначала смотрим - DXY индекс доллара, с ним СП500 ну или(и)DJ.Кроме этого не помешает доминация BTC и USDT.Когда сможем понять куда идут эти вещи, тогда начинаем думать, куда пойдёт биткоин, за ним альты.Конечно, однозначно, что из такого правила - связки бывают исключения.Но они относительно редкие, в основе всё именно так как выше описано.
Теперь ближе к телу.Сейчас сезон отчётности компаний, и он пока что неплохой.Плюс текущая ситуация требует смягчения монетарной политики.Это в купе как раз и подсказывает. что сначала возможен рост, потом падение.Тогда смотрим рост. По ТА СП500 хочет и может пойти на 4000-4200.ну как бы пока он туда пойдёт биток врядли остановится на 21. скорее 23-26.Но есть и другая вероятность, если дикси пойдёт на 120, тогда всё вместе взятое улетит раньше времени в пропасть.Т о наблюдаем и принимаем свои решения, за кот отвечаем своими грошима.
ПС выборы в сша, предновогоднее ралли, ну как то не хватает хоть какого то похода вверх.Какое то уныние на рынках без особых причин.
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Кучинелли
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Додано: Чет 20 жов, 2022 19:47
Кучинелли
та есть и за сипуху, просто скопировал фрагмент с уровнями.
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чик
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Додано: Чет 20 жов, 2022 22:08
Буду краток.Думаю что числа до 10-12 ноября обновим июньский лоу,а там и разворот наконец нарисуется после пролива.Думаю проливу быть!Вот просто чисто чуйка.Ничего не буду ни объяснять,ни рисовать.Посмотрим!
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osafly
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Додано: Чет 20 жов, 2022 22:49
osafly написав:
Буду краток.Думаю что числа до 10-12 ноября обновим июньский лоу,а там и разворот наконец нарисуется после пролива.Думаю проливу быть!Вот просто чисто чуйка.Ничего не буду ни объяснять,ни рисовать.Посмотрим!
ваши бы слова да богу в уши
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:01
... начинают сбываться молитвы ждунов ...
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:48
Пока что неопределённость как была так и осталась.Кольнули 18650 и вернулись на 19.Полный повтор движения сипухи.Уже месяц в узком диапазоне.Осталось узнать в какую сторону накопление.Если вниз выход будет, то 16-17 можем не ограничиться.если вверх, то 21 тоже как то маловато будет.Месяц накопления всё же.Графики вообще то в перепроданности у многих монет. поэтому технически можно было бы и вверх.Но сейчас впрочем как и всегда что то точно утверждать невозможно.Как говорят - ждём сильное движение...
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Кучинелли
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:55
чик написав:Кучинелли
та есть и за сипуху, просто скопировал фрагмент с уровнями.
Ну вот смотри - Из более сильных целей снизу остаются 18860 и 18560.Сходили на 18650.Вроде бы попали в диапазон.Но тогда зачем с такой точностью уровни.на графике всего 3 минуты длился прокол.Эти наборы цифр бесконечны, одни их придумывают и другим мозг засирают.Не, цифры конечно нужны, но не в таком разброде и количестве.Да, счас стало популярно давать прогнозы в две стороны сразу, хорошо, что не в три
Но совершенно непонятно, что при этом преследуется.Гораздо уважительней прогноз в одну сторону, если чел так считает и отстаивает свою т з.Вот Ося чётко сказал куды пойдём, не стал размазывать, что вправо, респект.Только обоснование всё же хотелось бы услышать.Я вот наоборот считаю.Моё обоснование - отскоки - откупы из зоны 18500-600.Значит там спрос высокий, и возможно позиция набирается в лонг на 19 потихоньку.не утверждаю, поглядим...
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Кучинелли
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:16
Кучинелли
этот работает только от своих уровней со стопами, сча взял лонг бо почти дошли до 18650 и есть реакция. интрадейщикам пофиг вверх или вниз, поэтому просто даёт уровни в обе стороны и написал до этого чего ждёт. пока настроен по медвежьи, но торгует то шо видит...
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чик
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