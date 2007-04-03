Кучинелли
люблю когда начинаются здесь разговоры про 10 и нелюблю, когда сдержанный дж впадает в эйфорию, как сча. ну как грит IMPRINTER, его прогноз да богу в уши
з.ы. дж с ильюхой топят за рост, а интрадейщик открыл шорты по битку и эфиру.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 жов, 2022 13:23
Кучинелли
люблю когда начинаются здесь разговоры про 10 и нелюблю, когда сдержанный дж впадает в эйфорию, как сча. ну как грит IMPRINTER, его прогноз да богу в уши
з.ы. дж с ильюхой топят за рост, а интрадейщик открыл шорты по битку и эфиру.
Додано: Суб 29 жов, 2022 11:56
Скоро 2е ноября.Какая может быть реакция.Пока совсем непонятно.От сильного падения при 0,75 и 0,75+(а это вполне реально, т к ввп показал рост даже при прошлых повышениях).И до сильного роста, т к возможно и 0,5-(и это реально, т к инфляция хоть и медленно но падает).Технически всё остаётся кака было - СП500 ждём до 4000-4200 и биток за ним до куда дотянется...
Додано: Нед 30 жов, 2022 08:29
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
зачем собачку тормознули, только треть успел продать и сразу в дешёвый тезер...
Додано: Нед 30 жов, 2022 13:09
Додано: Нед 30 жов, 2022 13:31
Кучинелли
ну да и как всегда фсё зависит от фонды. ильюха чего то привязал крипту к насдаку, а не сипухе интрадейщик тоже больше верит в пробитие 21 с хотя бы хорошим сквизом. если вверх, то намалевал 21800-22500-23700- сча локальный уровень 20800, почмотрим в какую сторону поедем...
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