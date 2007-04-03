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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3139314031413142
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 13:23

Кучинелли
люблю когда начинаются здесь разговоры про 10 и нелюблю, когда сдержанный дж впадает в эйфорию, как сча. ну как грит IMPRINTER, его прогноз да богу в уши :wink:

з.ы. дж с ильюхой топят за рост, а интрадейщик открыл шорты по битку и эфиру.
чик
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 11:56

Скоро 2е ноября.Какая может быть реакция.Пока совсем непонятно.От сильного падения при 0,75 и 0,75+(а это вполне реально, т к ввп показал рост даже при прошлых повышениях).И до сильного роста, т к возможно и 0,5-(и это реально, т к инфляция хоть и медленно но падает).Технически всё остаётся кака было - СП500 ждём до 4000-4200 и биток за ним до куда дотянется...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 08:29

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

зачем собачку тормознули, только треть успел продать и сразу в дешёвый тезер...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:09

  чик написав:зачем собачку тормознули, только треть успел продать и сразу в дешёвый тезер...

На графике одновременно нарисовалась двойная вершина(что вниз)и флаг с треугольником(что вверх).Отыграет та фигура, которая совпадёт с движением битка.Больше вероятность дальнейшего роста.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 13:31

Кучинелли
ну да и как всегда фсё зависит от фонды. ильюха чего то привязал крипту к насдаку, а не сипухе :? интрадейщик тоже больше верил вчера в пробитие 21 с хотя бы хорошим сквизом, но увы покаместь...
если вверх, то намалевал 21800-22500-23700- сча локальный уровень 20800, почмотрим в какую сторону поедем...
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  чик написав:21800-22500-23700- сча локальный уровень 20800


Вот честно, я не пойму что и кому эти цифры дают?набор и не более.Сейчас важно какую фигуру рисуем.Если треугольник, то очень вероятно выход из него вверх.Если провалим 20 вниз, то уже прийдётся сходить сначала на коррекцию.В целом согласен с Ильёй. что будет сложный , но рост.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:27

Кучинелли
он в зависимости от реакции на свои уровни принимает решения входа в шорт или лонг, чтобы не дёргаться как боты на разницу в 100баксов, как я понимаю. давал их позавчера и был почти уверен шо 21 со второго раза не устоит, но увы пока не удалось-ждёмс...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:44

  Кучинелли написав:
  чик написав:21800-22500-23700- сча локальный уровень 20800


Вот честно, я не пойму что и кому эти цифры дают?набор и не более.Сейчас важно какую фигуру рисуем.Если треугольник, то очень вероятно выход из него вверх.Если провалим 20 вниз, то уже прийдётся сходить сначала на коррекцию.В целом согласен с Ильёй. что будет сложный , но рост.


на какую цифру вниз планируем?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:56

А выборы в Великопиндоссии в конгресс как-то могут отразиться?
IMPRINTER
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