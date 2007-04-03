RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3140314131423143
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:46

  IMPRINTER написав:какие на 20:00 на завтра паттерны эксперты прогнозируют?

Завтра будет завтра.как обычно предполагается паттерн Вертолёт.А по текущей ситуации всё таки рисуется треугольник. даже не спец это может видеть.Теоретически это фигура продолжения тренда, поэтому есть надежды на вверх.Практически выход из тр в любую сторону.Ставка 0,75 в цене.Но кроме ставки важно через полчаса выступление пауэла, в кот он даст данные на будущее.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1304
З нами з: 30.11.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:49

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  IMPRINTER написав:на какую цифру вниз планируем?


26 :)
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1304
З нами з: 30.11.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3140314131423143
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10096, 10097, 10098
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
100973 245266431
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лис, 2022 18:06
User253
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22867631
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 92678
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1978)
01.11.2022 18:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.