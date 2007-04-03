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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 лис, 2022 17:46
IMPRINTER написав:
какие на 20:00 на завтра паттерны эксперты прогнозируют?
Завтра будет завтра.как обычно предполагается паттерн Вертолёт.А по текущей ситуации всё таки рисуется треугольник. даже не спец это может видеть.Теоретически это фигура продолжения тренда, поэтому есть надежды на вверх.Практически выход из тр в любую сторону.Ставка 0,75 в цене.Но кроме ставки важно через полчаса выступление пауэла, в кот он даст данные на будущее.
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