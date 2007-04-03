Додано: Сер 02 лис, 2022 19:14

Из источников...для размышления



Сегодня главным информационным драйвером для рынков станет заседание ФРС США, на котором огласят решение по ключевой ставке и проведут пресс-конференцию.



По решению об изменении % ставки интриги нет, рынок уже практически со 100%-ой вероятностью заложил увеличение на 0.75% (будет приятным сюрпризом, если поднимут лишь на 0.5%), скорее всё внимание будет обращено на пресс-конференцию, где будет озвучена дальнейшая перспектива денежно-кредитной политики монетарного регулятора. До конца года осталось всего два заседания ФРС США - сегодня и 14 декабря, а какое решение будет на заключительном заседании в этом году, рынок пока не определил, оценивая почти как равновероятное между 0.5% и 0.75%.



Если посмотреть на динамику биткоина в этом году, то можно увидеть, что во многом движение формировалось сильно раньше, заблаговременно до фактического ужесточения, более того, с момента, когда ФРС США стал повышать ставку по 0.75% на каждом заседании - рынок перестал падать, находясь преимущественно в диапазоне, который можно оценить как аккумуляцию, судя по профилю объёма.



Придерживаясь данной логике, фаза роста биткоина начнётся когда участники рынка будут закладывать окончание ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, таким фактом/первым сигналом может послужить момент, когда шаг повышения ставки снизится с 0.75% до 0.5%, что может произойти уже на декабрьском заседании.



С точки зрения технического анализа, подтверждение этому мнению будет закрепление выше 25 000$ - выход вверх из текущей консолидации.