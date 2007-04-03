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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3140314131423143
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:46

  IMPRINTER написав:какие на 20:00 на завтра паттерны эксперты прогнозируют?

Завтра будет завтра.как обычно предполагается паттерн Вертолёт.А по текущей ситуации всё таки рисуется треугольник. даже не спец это может видеть.Теоретически это фигура продолжения тренда, поэтому есть надежды на вверх.Практически выход из тр в любую сторону.Ставка 0,75 в цене.Но кроме ставки важно через полчаса выступление пауэла, в кот он даст данные на будущее.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:49

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  IMPRINTER написав:на какую цифру вниз планируем?


26 :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:59

  Кучинелли написав:
  IMPRINTER написав:на какую цифру вниз планируем?


26 :)


26 долл? беру 8)
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 17:38

лайткоин не дожидаясь битка , вышел из своего треуга вверх.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 18:51

  Кучинелли написав:лайткоин не дожидаясь битка , вышел из своего треуга вверх.

то шо брал после мая ушло, а для остатков надо ждать 90-100 :?
сегодня неплохая волатильность по дневке в предверии ставки, а 3-4 ешо по безработице ожидания...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 19:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Из источников...для размышления

Сегодня главным информационным драйвером для рынков станет заседание ФРС США, на котором огласят решение по ключевой ставке и проведут пресс-конференцию.

По решению об изменении % ставки интриги нет, рынок уже практически со 100%-ой вероятностью заложил увеличение на 0.75% (будет приятным сюрпризом, если поднимут лишь на 0.5%), скорее всё внимание будет обращено на пресс-конференцию, где будет озвучена дальнейшая перспектива денежно-кредитной политики монетарного регулятора. До конца года осталось всего два заседания ФРС США - сегодня и 14 декабря, а какое решение будет на заключительном заседании в этом году, рынок пока не определил, оценивая почти как равновероятное между 0.5% и 0.75%.

Если посмотреть на динамику биткоина в этом году, то можно увидеть, что во многом движение формировалось сильно раньше, заблаговременно до фактического ужесточения, более того, с момента, когда ФРС США стал повышать ставку по 0.75% на каждом заседании - рынок перестал падать, находясь преимущественно в диапазоне, который можно оценить как аккумуляцию, судя по профилю объёма.

Придерживаясь данной логике, фаза роста биткоина начнётся когда участники рынка будут закладывать окончание ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, таким фактом/первым сигналом может послужить момент, когда шаг повышения ставки снизится с 0.75% до 0.5%, что может произойти уже на декабрьском заседании.

С точки зрения технического анализа, подтверждение этому мнению будет закрепление выше 25 000$ - выход вверх из текущей консолидации.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 19:23

Кучинелли

так что ждем соплю или дилдо?
IMPRINTER
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