RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3141314231433144
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 22:21

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:Но главное. что обвала рынка не произошло


Ню ню, вот вот...Рынок он всегда хитрый, взял и обвалился.Правда ещё всё терпимо...
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1309
З нами з: 30.11.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 23:58

☝️Тезисы Джерома Пауэлла во время пресс-конференции FOMC:

🔻 Размер повышения ставки ФРС будет зависеть от макроданных!
🔻 Мы твердо привержены к снижению инфляции;
🔻 Экономика США значительно замедлилась по отношению к прошлому году;
🔻 Последние данные по инфляции были вновь выше чем ожидалось;
🔻 Конечный уровень ставок будет выше чем ожидалось ранее;
🔻 Высокая инфляция вызывает значительные трудности;
🔻 Принято решение о замедлении темпов ставок! НО для этого инфляция должна упасть!
🔻 На этом заседании мы обсудили то, что нужно замедлить повышение ставок, но не приняли решение когда, может и в декабре;
🔻 Для этого инфляция должна снизиться;
🔻 На этой встрече мы обсуждали замедление повышения ставок;
🔻 Мировая экономика находится в сложном периоде;
🔻 Некоторые страны столкнутся с трудностями из-за сильного доллара.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38848
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6204 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 3141314231433144
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10100, 10101, 10102
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
101014 245288320
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лис, 2022 00:33
alex lem
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22868139
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 92698
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.