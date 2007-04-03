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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3141314231433144
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 22:21

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:Но главное. что обвала рынка не произошло


Ню ню, вот вот...Рынок он всегда хитрый, взял и обвалился.Правда ещё всё терпимо...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 23:58

☝️Тезисы Джерома Пауэлла во время пресс-конференции FOMC:

🔻 Размер повышения ставки ФРС будет зависеть от макроданных!
🔻 Мы твердо привержены к снижению инфляции;
🔻 Экономика США значительно замедлилась по отношению к прошлому году;
🔻 Последние данные по инфляции были вновь выше чем ожидалось;
🔻 Конечный уровень ставок будет выше чем ожидалось ранее;
🔻 Высокая инфляция вызывает значительные трудности;
🔻 Принято решение о замедлении темпов ставок! НО для этого инфляция должна упасть!
🔻 На этом заседании мы обсудили то, что нужно замедлить повышение ставок, но не приняли решение когда, может и в декабре;
🔻 Для этого инфляция должна снизиться;
🔻 На этой встрече мы обсуждали замедление повышения ставок;
🔻 Мировая экономика находится в сложном периоде;
🔻 Некоторые страны столкнутся с трудностями из-за сильного доллара.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 11:42

Крипто-фондова синхронізація: який прогноз?


Шановні форумчани!
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З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 02:51

Кучинелли

галы прикупили?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 06:03

  Amethyst написав:
  airmax78 написав:Можно совет.

Советую разобраться с р2р на Банане

Очень и очень еще раз благодарю. Воно працює.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:36

  IMPRINTER написав:Кучинелли

галы прикупили?

Я даже когда гейм фи увлекался. то её не рассматривал.Большая капа. манипулятивность.Я работал DAR MBOX.Сейчас непонятно, чё эту Галу слили так резко, и откуп выглядит как ретест.Вероятно с дальнейшим падением.Но то нужно читать телегу и твитер, новости.А у меня своих монет хватает...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:40

  Кучинелли написав:
  IMPRINTER написав:Кучинелли

галы прикупили?

Я даже когда гейм фи увлекался. то её не рассматривал.Большая капа. манипулятивность.Я работал DAR MBOX.Сейчас непонятно, чё эту Галу слили так резко, и откуп выглядит как ретест.Вероятно с дальнейшим падением.Но то нужно читать телегу и твитер, новости.А у меня своих монет хватает...


я про вчерашний баг с ней на хуйёби, хто був у курси озолотились
IMPRINTER
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