Ню ню, вот вот...Рынок он всегда хитрый, взял и обвалился.Правда ещё всё терпимо...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 лис, 2022 22:21
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Сер 02 лис, 2022 23:58
☝️Тезисы Джерома Пауэлла во время пресс-конференции FOMC:
🔻 Размер повышения ставки ФРС будет зависеть от макроданных!
🔻 Мы твердо привержены к снижению инфляции;
🔻 Экономика США значительно замедлилась по отношению к прошлому году;
🔻 Последние данные по инфляции были вновь выше чем ожидалось;
🔻 Конечный уровень ставок будет выше чем ожидалось ранее;
🔻 Высокая инфляция вызывает значительные трудности;
🔻 Принято решение о замедлении темпов ставок! НО для этого инфляция должна упасть!
🔻 На этом заседании мы обсудили то, что нужно замедлить повышение ставок, но не приняли решение когда, может и в декабре;
🔻 Для этого инфляция должна снизиться;
🔻 На этой встрече мы обсуждали замедление повышения ставок;
🔻 Мировая экономика находится в сложном периоде;
🔻 Некоторые страны столкнутся с трудностями из-за сильного доллара.
Додано: Чет 03 лис, 2022 11:42
Крипто-фондова синхронізація: який прогноз?
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 06:03
Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:36
Я даже когда гейм фи увлекался. то её не рассматривал.Большая капа. манипулятивность.Я работал DAR MBOX.Сейчас непонятно, чё эту Галу слили так резко, и откуп выглядит как ретест.Вероятно с дальнейшим падением.Но то нужно читать телегу и твитер, новости.А у меня своих монет хватает...
Додано: П'ят 04 лис, 2022 12:40
я про вчерашний баг с ней на хуйёби, хто був у курси озолотились
Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:06
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Полетели! может на 25))) хотя вряд ли, хотелось бы еще большую просадку по Сиплому и тут) чтобы перед новым печатаньем денег, зайти на всю котлету)
Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:24
безработицу опубликовали.
но назвать это полетом пока язык не поворачивается ...
побреют шортистов и всё ... уже пошел вялый откат взад, так что туземуновцам пока рано радоваться.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:25
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
В крипте такие всякие вещи часто случаются.И шпильки ещё и поболее без всяких на то причин могут быть.Я в данном случае говорю - нужно быть в нужный момент в нужном месте.Но это случается редко.Вот счас на выходных думаю мелкокапов набрать. могут пострелять, т к они слабо идут по сравнению с крупняком.Скорее всего будет поэтапный перелив вних.
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