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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:29
IMPRINTER написав: Shummi написав:
Полетели! может на 25))) хотя вряд ли, хотелось бы еще большую просадку по Сиплому и тут) чтобы перед новым печатаньем денег, зайти на всю котлету)
безработицу опубликовали.
но назвать это полетом пока язык не поворачивается ...
побреют шортистов и всё ... уже пошел вялый откат взад, так что туземуновцам пока рано радоваться.
Вы хлопцы просто далеко от представления. где сейчас находится рынок.для этого нужно второпать ТА.Сейчас 5я волна пошла, её цель ну хде то до 22.Потом будет откат, потом опять рост, который уже может и на 23-25 зазихнуть.Т е по ходу вы будете ещё два десятка раз писать - полетели - рано - опять полетели - ёпнулись - поздно...и т д.Именно поэтому 90% участников рынка проигрывают.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:17
Кучинелли
почему мы проипали паттерн роста MASK?
х6 мимо кассы прошло, как теперь с этим жить?
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