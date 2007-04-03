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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3142314331443145
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:29

  IMPRINTER написав:
  Shummi написав:Полетели! может на 25))) хотя вряд ли, хотелось бы еще большую просадку по Сиплому и тут) чтобы перед новым печатаньем денег, зайти на всю котлету)


безработицу опубликовали.
но назвать это полетом пока язык не поворачивается ...
побреют шортистов и всё ... уже пошел вялый откат взад, так что туземуновцам пока рано радоваться.


Нужно просто понимать где сейчас находится рынок.для этого нужно второпать ТА.Сейчас 5я волна пошла, её цель ну хде то до 22.Потом будет откат, потом опять рост, который уже может и на 23-25 зазихнуть.Т е по ходу вы будете ещё два десятка раз писать - полетели - рано - опять полетели - ёпнулись - поздно...и т д.Именно поэтому 90% участников рынка проигрывают.
Востаннє редагувалось Кучинелли в П'ят 04 лис, 2022 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:17

Кучинелли

почему мы проипали паттерн роста MASK? :cry:
х6 мимо кассы прошло, как теперь с этим жить?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 22:23

  IMPRINTER написав:Кучинелли

почему мы проипали паттерн роста MASK? :cry:
х6 мимо кассы прошло, как теперь с этим жить?


Не горюнь...проипали, потому, что поимел прибыль только тот, кто замутил этот памп.Простые смертные не знали о нём.И так почти всегда.Психология так устроена. что глазёнки у людей разгораются и они начинают влазить куда не нужно.В конце проигрывают.Фомо нужно изгонять :)
не забывай. что где так можно заработать, точно так же можно слить.
Кучинелли
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