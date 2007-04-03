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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3142314331443145
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:29

  IMPRINTER написав:
  Shummi написав:Полетели! может на 25))) хотя вряд ли, хотелось бы еще большую просадку по Сиплому и тут) чтобы перед новым печатаньем денег, зайти на всю котлету)


безработицу опубликовали.
но назвать это полетом пока язык не поворачивается ...
побреют шортистов и всё ... уже пошел вялый откат взад, так что туземуновцам пока рано радоваться.


Нужно просто понимать где сейчас находится рынок.для этого нужно второпать ТА.Сейчас 5я волна пошла, её цель ну хде то до 22.Потом будет откат, потом опять рост, который уже может и на 23-25 зазихнуть.Т е по ходу вы будете ещё два десятка раз писать - полетели - рано - опять полетели - ёпнулись - поздно...и т д.Именно поэтому 90% участников рынка проигрывают.
Востаннє редагувалось Кучинелли в П'ят 04 лис, 2022 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:17

Кучинелли

почему мы проипали паттерн роста MASK? :cry:
х6 мимо кассы прошло, как теперь с этим жить?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 22:23

  IMPRINTER написав:Кучинелли

почему мы проипали паттерн роста MASK? :cry:
х6 мимо кассы прошло, как теперь с этим жить?


Не горюнь...проипали, потому, что поимел прибыль только тот, кто замутил этот памп.Простые смертные не знали о нём.И так почти всегда.Психология так устроена. что глазёнки у людей разгораются и они начинают влазить куда не нужно.В конце проигрывают.Фомо нужно изгонять :)
не забывай. что где так можно заработать, точно так же можно слить.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 09:05

Кучинелли
стремное занятие с катанием, но боты и некоторые особо одарённые часто балуются. потом сижу годами с этими собаками разными и эосами сриплами впридачу :oops: тут сноровка нужна и суммы не особо крупные. в этот раз удачно прошло, не 6х, но прилично и на часть прибыли откупил таки обратно- горбатый...
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 12:33

По волнам - поставили вверх всё к цели 21-22.Может быть падение в любую минуту, а может быть и растяжение(особенно за счёт выходных дней).Кому не принципиально, лучше выйти из поз.Кто хочет острых ощ может дальше поиграть, т к нек монеты пампают нехило, но нужно угадывать.СП закрылся в сторону падения и скорее рынок завтра после обеда начнёт падать. а до этого можно половить рыбку в мутняке.плохо. что свет постоянно вырубают. с тлф иногда приходится реагировать. что мне лично неудобно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 13:02

Кучинелли
мою ситуацию знаешь, поэтому балуюсь, чтобы отвлечься. насчёт сп уже не пойму. ильюха к насдаку ровняет, некоторые к расселл - хрень какая-то...
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:09

  Кучинелли написав:
  IMPRINTER написав:я про вчерашний баг с ней на хуйёби, хто був у курси озолотились


В крипте такие всякие вещи часто случаются.И шпильки ещё и поболее без всяких на то причин могут быть.Я в данном случае говорю - нужно быть в нужный момент в нужном месте.Но это случается редко.Вот счас на выходных думаю мелкокапов набрать. могут пострелять, т к они слабо идут по сравнению с крупняком.Скорее всего будет поэтапный перелив вних.


уже криптосвини, кто посвинячил на Гаде получили письма счастья от бирж - требут вернуть бабло - дали 5 дней ) обещали дисконт 20% )

Но там народ же насвинячил по 100-500 к долл - думаю что никто не вернет ...
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:27

Чойто Солана прям как Луна пуляет в небо :)
Ща еще Батоно подпрыгнет :wink:
А Кефира затих. Эх мне бы 18..1850 :)
Amethyst
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