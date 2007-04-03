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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 лис, 2022 13:24
Сейчас интрига в том, пойдёт ли на 22+ в виде растяжения 5й волны.Завтра с открытием рынков станет ясно.В пользу этого скорые выборы в сша.До них рынки обваливать как бэ нехорошо.
Додано: Нед 06 лис, 2022 14:28
кому хорошо, а кому нет )
а вот как раз следующий отчет по инфляции, который будет после выборов более интетесный, т.к. выборы прошли и покращивать отчётность уже как бы не обязательно моджет быть что-то интересное ... когда следующую инфляцию оглашают?
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