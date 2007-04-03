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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3143314431453146
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 13:24

Сейчас интрига в том, пойдёт ли на 22+ в виде растяжения 5й волны.Завтра с открытием рынков станет ясно.В пользу этого скорые выборы в сша.До них рынки обваливать как бэ нехорошо.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 14:28

  Кучинелли написав:Сейчас интрига в том, пойдёт ли на 22+ в виде растяжения 5й волны.Завтра с открытием рынков станет ясно.В пользу этого скорые выборы в сша.До них рынки обваливать как бэ нехорошо.


кому хорошо, а кому нет )

а вот как раз следующий отчет по инфляции, который будет после выборов более интетесный, т.к. выборы прошли и покращивать отчётность уже как бы не обязательно моджет быть что-то интересное ... когда следующую инфляцию оглашают?
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Шановне товариство!
Пише, що Бінанс можна поповнити без комісії в гривні через SettlePay.
При цьому, на сайті самого сетлпея не знаходжу комісій за поповнення їхнього гаманця або вивід з нього на картку.
Чи користується хтось таким?
V2
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:54

IMPRINTER
10.11 в 15-30 ИПЦ по США
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:04

  V2 написав:Шановне товариство!
Пише, що Бінанс можна поповнити без комісії в гривні через SettlePay.
При цьому, на сайті самого сетлпея не знаходжу комісій за поповнення їхнього гаманця або вивід з нього на картку.
Чи користується хтось таким?


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П.С. На Кумолі комісія 0.35% з карт
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:11

undeadserf
Дякую!
Тобто, на 1% вигідніше, ніж напряму поповнювати Бінанс?
А яка комісія за виведення коштів з Сетлпея?
V2
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:23

  V2 написав:undeadserf
Дякую!
Тобто, на 1% вигідніше, ніж напряму поповнювати Бінанс?
А яка комісія за виведення коштів з Сетлпея?


Так, поки акція/колаборація з Сетлпеєм, то вигідніше, ніж напряму на Бінанс.
Вивід з Сетлпея на укр карту також 0,5%.
З Бінансу можна ще вивести грн на ГеоПей під 0%, а з ГеоПея на карту під 1%. Але останнім часом у них трохи тормоза.

Хоча можете спробувати УайтБіт - ввід(з Моно до 100к) та вивід грн без комісії.
Але про це всі в курсі :wink:
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:29

  SAndriy1 написав:IMPRINTER
10.11 в 15-30 ИПЦ по США


спасибо )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 18:30

  V2 написав:undeadserf
Дякую!
Тобто, на 1% вигідніше, ніж напряму поповнювати Бінанс?
А яка комісія за виведення коштів з Сетлпея?


а чего не хотите на вайтбит без комиссии с гороха?
IMPRINTER
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  #<1 ... 3143314431453146
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