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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 лис, 2022 13:24
Сейчас интрига в том, пойдёт ли на 22+ в виде растяжения 5й волны.Завтра с открытием рынков станет ясно.В пользу этого скорые выборы в сша.До них рынки обваливать как бэ нехорошо.
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Кучинелли
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Додано: Нед 06 лис, 2022 14:28
Кучинелли написав:
Сейчас интрига в том, пойдёт ли на 22+ в виде растяжения 5й волны.Завтра с открытием рынков станет ясно.В пользу этого скорые выборы в сша.До них рынки обваливать как бэ нехорошо.
кому хорошо, а кому нет )
а вот как раз следующий отчет по инфляции, который будет после выборов более интетесный, т.к. выборы прошли и покращивать отчётность уже как бы не обязательно моджет быть что-то интересное ... когда следующую инфляцию оглашают?
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Додано: Нед 06 лис, 2022 17:52
Шановне товариство!
Пише, що Бінанс можна поповнити без комісії в гривні через SettlePay.
При цьому, на сайті самого сетлпея не знаходжу комісій за поповнення їхнього гаманця або вивід з нього на картку.
Чи користується хтось таким?
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V2
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Додано: Нед 06 лис, 2022 17:54
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10.11 в 15-30 ИПЦ по США
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SAndriy1
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Додано: Нед 06 лис, 2022 18:04
V2 написав:
Шановне товариство!
Пише, що Бінанс можна поповнити без комісії в гривні через SettlePay.
При цьому, на сайті самого сетлпея не знаходжу комісій за поповнення їхнього гаманця або вивід з нього на картку.
Чи користується хтось таким?
П.С. На Кумолі комісія 0.35% з карт
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undeadserf
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Додано: Нед 06 лис, 2022 18:11
undeadserf
Дякую!
Тобто, на 1% вигідніше, ніж напряму поповнювати Бінанс?
А яка комісія за виведення коштів з Сетлпея?
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V2
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Додано: Нед 06 лис, 2022 18:23
V2 написав:undeadserf
Дякую!
Тобто, на 1% вигідніше, ніж напряму поповнювати Бінанс?
А яка комісія за виведення коштів з Сетлпея?
Так, поки акція/колаборація з Сетлпеєм, то вигідніше, ніж напряму на Бінанс.
Вивід з Сетлпея на укр карту також 0,5%.
З Бінансу можна ще вивести грн на ГеоПей під 0%, а з ГеоПея на карту під 1%. Але останнім часом у них трохи тормоза.
Хоча можете спробувати УайтБіт - ввід(з Моно до 100к) та вивід грн без комісії.
Але про це всі в курсі
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undeadserf
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Додано: Нед 06 лис, 2022 18:29
SAndriy1 написав:IMPRINTER
10.11 в 15-30 ИПЦ по США
спасибо )
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Додано: Нед 06 лис, 2022 18:30
V2 написав:undeadserf
Дякую!
Тобто, на 1% вигідніше, ніж напряму поповнювати Бінанс?
А яка комісія за виведення коштів з Сетлпея?
а чего не хотите на вайтбит без комиссии с гороха?
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