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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3144314531463147
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 19:38

  V2 написав:IMPRINTER
Почав нещодавно тільки Бінанс освоювати ... :oops:


ну вы вы и по п2п можете завести если что ... но если с карты с гороха на вайтбит самое дешевое.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 20:03

  IMPRINTER написав:
  V2 написав:IMPRINTER
Почав нещодавно тільки Бінанс освоювати ... :oops:


ну вы вы и по п2п можете завести если что ... но если с карты с гороха на вайтбит самое дешевое.


Выгоднее всего конечно П2П на Бинансе.Но нужно понимать. что не так всё просто...Чтобы иметь максимальную выгоду по курсу, нужно самому создавать ордер на покупку от 100 юсдт.Ну и соответственно знать и понимать, как этот ордер обслужить.Я когда первый раз делал, то немного путался хде шо.В инструкции не описывается всё в точности.Работать по чужой заявке не выгодно, потеря около полпроцента.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 20:06

  Кучинелли написав:
  IMPRINTER написав:
  V2 написав:IMPRINTER
Почав нещодавно тільки Бінанс освоювати ... :oops:


ну вы вы и по п2п можете завести если что ... но если с карты с гороха на вайтбит самое дешевое.


Выгоднее всего конечно П2П на Бинансе.Но нужно понимать. что не так всё просто...Чтобы иметь максимальную выгоду по курсу, нужно самому создавать ордер на покупку от 100 юсдт.Ну и соответственно знать и понимать, как этот ордер обслужить.Я когда первый раз делал, то немного путался хде шо.В инструкции не описывается всё в точности.Работать по чужой заявке не выгодно, потеря около полпроцента.


выгоднее всего завести с гороха на вайтбит без комисс ИМХО.
IMPRINTER
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2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38871
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6208 раз.
 
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9
5
2
  #<1 ... 3144314531463147
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