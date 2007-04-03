ну вы вы и по п2п можете завести если что ... но если с карты с гороха на вайтбит самое дешевое.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 лис, 2022 19:38
Додано: Нед 06 лис, 2022 20:03
Выгоднее всего конечно П2П на Бинансе.Но нужно понимать. что не так всё просто...Чтобы иметь максимальную выгоду по курсу, нужно самому создавать ордер на покупку от 100 юсдт.Ну и соответственно знать и понимать, как этот ордер обслужить.Я когда первый раз делал, то немного путался хде шо.В инструкции не описывается всё в точности.Работать по чужой заявке не выгодно, потеря около полпроцента.
Додано: Нед 06 лис, 2022 20:06
выгоднее всего завести с гороха на вайтбит без комисс ИМХО.
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