ну вы вы и по п2п можете завести если что ... но если с карты с гороха на вайтбит самое дешевое.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 лис, 2022 19:38
Додано: Нед 06 лис, 2022 20:03
Выгоднее всего конечно П2П на Бинансе.Но нужно понимать. что не так всё просто...Чтобы иметь максимальную выгоду по курсу, нужно самому создавать ордер на покупку от 100 юсдт.Ну и соответственно знать и понимать, как этот ордер обслужить.Я когда первый раз делал, то немного путался хде шо.В инструкции не описывается всё в точности.Работать по чужой заявке не выгодно, потеря около полпроцента.
Додано: Нед 06 лис, 2022 20:06
выгоднее всего завести с гороха на вайтбит без комисс ИМХО.
Додано: Нед 06 лис, 2022 23:25
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Хоть это и мелочи, но я большинство здесь не знают. что такое горох, т к это не банковская ветка.
Далее, по П2П тоже нет комиса, ну разве 0,1$ за ордер, но при нормальных суммах это не в счёт.
Далее - зачем мне вайтбит.Я тут многу раз слушал хвальбы всякого фуфла типа битфина и т д, и кучу грязи на банан.Но я сам лично попробовал десяток площадок - кроме Бинанс нет ничего приличного.всё остальное проигрывает однозначно.Если пользователь по каким то причинам попал под блокировку на банане, то тут уже да - проблема, гемор в переписке и сложности доказательства что ты не верблюд.Но если без этого, то лучше биржи просто нет.Я вообще не понимаю. зачем другие биржи нужны.сам же и отвечу...
Как то регался ради монетки, которую аирдропом получил и её не было на банане.Продал на другой бирже и средства перевёл на банан.Больше мне эта биржа не нужна.далее - для рос и белорос пользователей для обхода блокировок - нам это не нужно.Дальше - для маржиналки, тут не спорю. есть биржи с лушим функционалом.Но опять же это не актуально. т к адекватные люди такой фигнёй не занимаются.Сам пробовал малыми суммами с огромными плечами - дух захватывает, но это мелкие сделки.крупную сумму никто адекватный с большим плечом не поставит. т к биржа его побреет однозначно какой нибудь шпилькой.
Додано: Пон 07 лис, 2022 03:21
Кучинелли
горох = карта монобанка.
завел с гороха на вайтбит гривну, купил нужную крипту или стейбл и отправил на любимый банан )
я тоже юзаю тока банан, а вайтбит, кьюмол и криптоком - тока в технических целях.
ну еще на вайтбите стейкинг под конский %% как бы.
Додано: Пон 07 лис, 2022 11:17
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
А Еще можно прямо баксы в обменке отдать а тебе закинут на банан USDT, от нормальных сумм, чтобы не гонять это все через гривну, в самый раз.
% за эту услугу прыгает, но часто даже 0,2-0,3 % накидывают бонусом за такое
Додано: Пон 07 лис, 2022 11:33
бывает выгоднее продать баксы, завести гривну на биржу и купить за гривну ... Но понятно при больших суммах, это уже сложно.
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