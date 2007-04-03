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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3144314531463147
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 19:38

  V2 написав:IMPRINTER
Почав нещодавно тільки Бінанс освоювати ... :oops:


ну вы вы и по п2п можете завести если что ... но если с карты с гороха на вайтбит самое дешевое.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 20:03

  IMPRINTER написав:
  V2 написав:IMPRINTER
Почав нещодавно тільки Бінанс освоювати ... :oops:


ну вы вы и по п2п можете завести если что ... но если с карты с гороха на вайтбит самое дешевое.


Выгоднее всего конечно П2П на Бинансе.Но нужно понимать. что не так всё просто...Чтобы иметь максимальную выгоду по курсу, нужно самому создавать ордер на покупку от 100 юсдт.Ну и соответственно знать и понимать, как этот ордер обслужить.Я когда первый раз делал, то немного путался хде шо.В инструкции не описывается всё в точности.Работать по чужой заявке не выгодно, потеря около полпроцента.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 20:06

  Кучинелли написав:
  IMPRINTER написав:
  V2 написав:IMPRINTER
Почав нещодавно тільки Бінанс освоювати ... :oops:


ну вы вы и по п2п можете завести если что ... но если с карты с гороха на вайтбит самое дешевое.


Выгоднее всего конечно П2П на Бинансе.Но нужно понимать. что не так всё просто...Чтобы иметь максимальную выгоду по курсу, нужно самому создавать ордер на покупку от 100 юсдт.Ну и соответственно знать и понимать, как этот ордер обслужить.Я когда первый раз делал, то немного путался хде шо.В инструкции не описывается всё в точности.Работать по чужой заявке не выгодно, потеря около полпроцента.


выгоднее всего завести с гороха на вайтбит без комисс ИМХО.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 23:25

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  IMPRINTER написав:выгоднее всего завести с гороха на вайтбит без комисс ИМХО.


Хоть это и мелочи, но я большинство здесь не знают. что такое горох, т к это не банковская ветка.
Далее, по П2П тоже нет комиса, ну разве 0,1$ за ордер, но при нормальных суммах это не в счёт.
Далее - зачем мне вайтбит.Я тут многу раз слушал хвальбы всякого фуфла типа битфина и т д, и кучу грязи на банан.Но я сам лично попробовал десяток площадок - кроме Бинанс нет ничего приличного.всё остальное проигрывает однозначно.Если пользователь по каким то причинам попал под блокировку на банане, то тут уже да - проблема, гемор в переписке и сложности доказательства что ты не верблюд.Но если без этого, то лучше биржи просто нет.Я вообще не понимаю. зачем другие биржи нужны.сам же и отвечу...
Как то регался ради монетки, которую аирдропом получил и её не было на банане.Продал на другой бирже и средства перевёл на банан.Больше мне эта биржа не нужна.далее - для рос и белорос пользователей для обхода блокировок - нам это не нужно.Дальше - для маржиналки, тут не спорю. есть биржи с лушим функционалом.Но опять же это не актуально. т к адекватные люди такой фигнёй не занимаются.Сам пробовал малыми суммами с огромными плечами - дух захватывает, но это мелкие сделки.крупную сумму никто адекватный с большим плечом не поставит. т к биржа его побреет однозначно какой нибудь шпилькой.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 03:21

Кучинелли

горох = карта монобанка.

завел с гороха на вайтбит гривну, купил нужную крипту или стейбл и отправил на любимый банан )
я тоже юзаю тока банан, а вайтбит, кьюмол и криптоком - тока в технических целях.
ну еще на вайтбите стейкинг под конский %% как бы.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 11:05

а шо случилось ночью в выходной день, что пошла сопля?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 11:17

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А Еще можно прямо баксы в обменке отдать а тебе закинут на банан USDT, от нормальных сумм, чтобы не гонять это все через гривну, в самый раз.
% за эту услугу прыгает, но часто даже 0,2-0,3 % накидывают бонусом за такое
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 11:33

  Shummi написав:А Еще можно прямо баксы в обменке отдать а тебе закинут на банан USDT, от нормальных сумм, чтобы не гонять это все через гривну, в самый раз.
% за эту услугу прыгает, но часто даже 0,2-0,3 % накидывают бонусом за такое


бывает выгоднее продать баксы, завести гривну на биржу и купить за гривну ... Но понятно при больших суммах, это уже сложно.
IMPRINTER
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