Додано: Нед 06 лис, 2022 23:25

IMPRINTER написав: выгоднее всего завести с гороха на вайтбит без комисс ИМХО. выгоднее всего завести с гороха на вайтбит без комисс ИМХО.

Хоть это и мелочи, но я большинство здесь не знают. что такое горох, т к это не банковская ветка.Далее, по П2П тоже нет комиса, ну разве 0,1$ за ордер, но при нормальных суммах это не в счёт.Далее - зачем мне вайтбит.Я тут многу раз слушал хвальбы всякого фуфла типа битфина и т д, и кучу грязи на банан.Но я сам лично попробовал десяток площадок - кроме Бинанс нет ничего приличного.всё остальное проигрывает однозначно.Если пользователь по каким то причинам попал под блокировку на банане, то тут уже да - проблема, гемор в переписке и сложности доказательства что ты не верблюд.Но если без этого, то лучше биржи просто нет.Я вообще не понимаю. зачем другие биржи нужны.сам же и отвечу...Как то регался ради монетки, которую аирдропом получил и её не было на банане.Продал на другой бирже и средства перевёл на банан.Больше мне эта биржа не нужна.далее - для рос и белорос пользователей для обхода блокировок - нам это не нужно.Дальше - для маржиналки, тут не спорю. есть биржи с лушим функционалом.Но опять же это не актуально. т к адекватные люди такой фигнёй не занимаются.Сам пробовал малыми суммами с огромными плечами - дух захватывает, но это мелкие сделки.крупную сумму никто адекватный с большим плечом не поставит. т к биржа его побреет однозначно какой нибудь шпилькой.