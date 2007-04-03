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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3145314631473148
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 13:49

Кучинелли

но карт с бесплатной тянулкой уже почти не осталось или фин.мон лютует ... + комисс самой биржи за пополнение ... поэтому и говорю, что если уже с карты, и чтоб было больше икры и вискаря - то на вайтбит с гороха заводить, а дальше уже кто, что хочет.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 14:04

Кто-то менял крипту через обменник bit100k.com ? Там есть у них вывод напрямую в наличку. Вот только нет их на самых раскрученных мониторингах, а это пока останавливает от использования их услуг. Хотя комса за вывод в бакс вкусная, всего 0.6%. Если кто реально у них менял и без проблем - отпишитесь!
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